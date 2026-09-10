Ding Xuexiang: Hizmet ticaretinde dışa açılım sadece Çin'in değil dünyanın gereği - Son Dakika
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Ding Xuexiang: Hizmet ticaretinde dışa açılım sadece Çin'in değil dünyanın gereği

Ding Xuexiang: Hizmet ticaretinde dışa açılım sadece Çin\'in değil dünyanın gereği
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Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, hizmet ticaretini ilerletmenin ve hizmet sektöründe dışa açılım ile işbirliğini teşvik etmenin sadece Çin'in tercihi değil, küresel bir gereklilik olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, hizmet ticaretini ilerletmenin ve hizmet sektöründe dışa açılım ile işbirliğini teşvik etmenin, sadece Çin'in tercihi olmadığını, aynı zamanda küresel bir gereklilik olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, çarşamba günü başkent Beijing'de düzenlenen 2026 Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı.

Çin'in hizmet ticaretini aktif şekilde teşvik edip hizmet sektörünü dışa daha fazla açtığını belirten Ding, bu çabaların dünya genelinde ülkeler ve işletmeler için daha fazla fırsat yarattığını ifade etti.

Küresel ekonomi ve ticaret ortamındaki değişimin sürdüğüne dikkat çeken Ding, tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını daha iyi destekleyebilmek amacıyla hizmet sektörü ile hizmet ticareti arasındaki birbirini güçlendiren ilişkinin sağlamlaştırılmasına yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Hizmet ticaretinin geliştirilmesinde dışa açılımın yol gösterici rolünü vurgulayan Ding, faktörlerin sınır ötesi dolaşımına yönelik engelleri azaltacak ve hizmet ticaretinin daha fazla serbestleştirilip kolaylaştırılmasını teşvik edecek önlemler alınması çağrısında bulundu. Ding, bu tür çabaların, sektörün adil ve kapsayıcı şekilde istikrarlı ve uzun vadeli gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunacağını kaydetti.

Ding, ülkelere hizmet ticaretinin gelişimine yeni bir ivme kazandırmak üzere yapay zeka gibi dijital ve akıllı teknolojilerin paylaşımını teşvik etme ve küresel dijital altyapı bağlantı imkanlarını güçlendirme çağrısında da bulundu.

2026 Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi, Beijing belediyesi yönetimi, Ticaret Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ding Xuexiang: Hizmet ticaretinde dışa açılım sadece Çin'in değil dünyanın gereği - Son Dakika

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