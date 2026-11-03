Ding Xuexiang, Shanghai\'daki 9. İthalat Fuarı\'nda açılış konuşması yapacak

Ding Xuexiang, Shanghai'daki 9. İthalat Fuarı'nda açılış konuşması yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış töreni ve ilgili etkinliklere katılıp açılış konuşması yapacak. Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, fuarın 5-10 Kasım'da Shanghai'da düzenleneceğini açıkladı.
BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılış törenine ve ilgili etkinliklere katılarak bir açılış konuşması yapacak.
Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong salı günü yaptığı açıklamada, fuarın 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenleneceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua
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