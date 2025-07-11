Diş Hekimi Cinayeti: Sanık Kendini Savundu - Son Dakika
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Diş Hekimi Cinayeti: Sanık Kendini Savundu

Diş Hekimi Cinayeti: Sanık Kendini Savundu
11.07.2025 20:18
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İzmir'de diş hekimi Düşmez'i vuran sanık, 'Ayağına ateş edecektim, başına isabet etti' dedi.

İZMİR'in Konak ilçesinde diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49) tabancayla başından vurarak öldüren Mustafa Ercan (34), "Amacım ayağına ateş etmekti ama eğilince başına isabet etti. Silahla birlikte ayrıldım ve polislere teslim oldum. Emrah'ın olay yerinden videosunu da annesine yanlışlıkla attım. Kız arkadaşına gönderecektim ama annesi telefon rehberinde 'aşkım' diye kayıtlıymış" dedi.

Olay, geçen 21 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı.

Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Emrah Düşmez'in cenazesi Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Ercan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Ercan bugün İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra aileler ile avukatlar katıldı. Yapılan kimlik tespitiyle yargılama başladı ve Ercan'a söz verildi.

'BAĞIMLI OLDUM'

Tutuklu sanık Ercan, diş hekimi Düşmez'in kendisini uyuşturucuya alıştırdığını iddia etti. Ercan, "2011'de Emrah'la tanıştık, 6-7 yıl ortaklık yaptık. 2018'de İzmir'e geldiğinde beni de çağırdı, araç kiralama işi kurdum. İşler büyüdü, 2023 başında 4 mağazaya çıktık. Ciro çok iyiydi ama nisan ayında Emrah ortadan kayboldu. Uyuşturucu kullanmaya başladığını öğrendim. Temmuz ayında beni evine çağırdı. Bağımlı oldum ve 5 ay boyunca evinden birkaç kez anca çıktım. İşlerle eşim ilgileniyordu. 5 ay sonra iş yerine gittiğimde büyük bir maddi açıkla karşılaştım. İşlerle eşim ilgileniyordu. Emrah'a durumu sorduğumda 'Eşin çalmıştır' dedi. Gerçekten de eşimin hesabında yüklü para buldum. Bunun üzerine eşim evi terk edip kadın sığınma evine gitmiş, sonrasında boşandık. Emrah'la görüşmeye devam ettim" ifadelerini kullandı.

'EĞİLİNCE KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ'

İş yeri kameralarını izlemeye başladığını belirten Ercan, "Müşterilerden alınan paraların personel tarafından gizlice eşime verildiğini, eşimin de o paraları çocuğumun çantasına sakladığını gördüm. Emrah'tan şüphelenmemiştim ama dört mağazayı yarı yarıya bölüştük. Eski eşim Emrah'ın telefonunda uyuşturucu kullandığım anlara ait videolar olduğunu söyledi. Emrah'ın içtiği uyuşturucuyla bana içirdiği uyuşturucular arasında fark olduğunu anladım. Olay günü Emrah beni 5 kere aradı ve konuşmak için eve çağırdı. Konuşmak için eve gittim. Yaklaşık 11 saat birlikteydik. 20 milyon lira kaybımızın hesabını Emrah'a sordum. Aramızda tartışma çıktı. Sesler duymaya başladım, halüsinasyon gördüm. Bana tuzak kurduklarını ve kalan iki mağazamı da elimden alacaklarını söyledi. Sehpanın üzerinde ona ait olan tabancayı alıp ateş ettim. Amacım ayağına ateş etmekti ama eğilince başına isabet etti. Silahla birlikte ayrıldım ve polislere teslim oldum. Videoyu Emrah'ın annesine yanlışlıkla attım. Kız arkadaşına gönderecektim ama annesi telefon rehberinde 'aşkım' diye kayıtlıymış. İki çocuğum için de DNA testini yaptırdım" dedi.

Ercan'ın ardından söz verilen Düşmez'in annesi Aysel Düşmez, "Emrah'a araç kiralama işi yapmamasını söylemiştim. Beni 1 milyon TL borca sokmuştu. İzmir'e tayin istedikten sonra 'Birlikte çalışmayın' dedim ama dinlemediler. Şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada Ercan'ın eski eşi A.A. da tanık olarak dinlenildi. Ercan ve Düşmez'in uyuşturucu kullandığın belirten A.A., "Çocuklarımın babası kesinlikle ölen şahıs değildir. Birlikte madde kullanıyorlardı. Benim yuvamın yıkılmasının nedeni Emrah'tı. Uyuşturucu sebebiyle boşandık. Emrah, ben ve çalışanlardan yaklaşık 6 milyon lira civarında para aldı" diye konuştu.

İfadelerin ardından ara karar açıklandı. Ercan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diş Hekimi Cinayeti: Sanık Kendini Savundu - Son Dakika

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