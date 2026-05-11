Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 24 yıl hapis
Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimiyle 24 yıl hapis

11.05.2026 10:11  Güncelleme: 10:12
BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i (52), sokakta çocuklarının yanında 3 kurşun ile başından vurarak öldüren diş teknikeri Atilla Çetin (61), 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak cezayı 23 yıla düşürürken, 'Ruhsatsız silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis ile 3 bin lira para cezasına hükmetti.

Olay, 27 Ekim 2024'te saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi. Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi.

'AİLE MAHKEMESİ HAKİMİNİN OYUNU, HAYATIMI BİTİRDİ'

Çetin, Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada ise öldürdüğü eşinin ailesi ve boşanma davası hakimini suçlayarak, "Komşularımdan sorsunlar bakalım, bu kadar süreç içerisinde defalarca oradan geçmeme rağmen, kaç defa tartışmamız olmuştur, kaç defa hakaretim olmuştur. Ama sadece bir şey olmuştur, 19 ay boyunca bizi oyalayan, Bursa 7'nci Aile Mahkemesi Hakiminin yapmış olduğu bir oyun. O hakim, aldığı talimatlarla boşanma davamızı 19 ay boyunca uzatıp, 60 yaşımdan sonra benim hayatımı bitirdi" dedi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise "Burada olmayan hakimin arkasından konuşmayalım" diyerek sanığa tepki gösterdi.

'İNDİRİM ALMAMASINI TALEP EDERİZ'

Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması görüldü. Cezada indirim yapılmamasını talep eden Yasemin Uludağ Çetin'in çocuklarının avukatı, tutuklu sanığın bir önceki celsede boşanma davası hakimi hakkındaki sözlerini hatırlatarak, "Sanık saldırgan tavrını mahkeme aşamasında hep göstermiştir. İndirim almamasını talep ederiz. Dosyada Yasemin Hanım mı yoksa sanık mı yargılandı anlamadık. Biz en başından beri SEGBİS kaydı olmasını talep ettik. Ancak bu talebimiz yerine getirilmediği gibi bazı söylemler zapta geçirilmedi. Sanığın sözlerini biz hatırlattığımızda sanık bize yalan söylediğimizi söylemişti. Sanığın iyi hal indirimi almadan cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

'KARŞI TARAFIN AVUKATLARI GİBİ ŞOVMENLİK PEŞİNDE DEĞİLİM'

Önceki savunmalarını tekrar eden Atilla Çetin ise "Beni yargılayan siz ve heyetinizdir. Ben adaletinize güveniyorum. Ben diğer tarafın avukatları gibi şovmenlik peşinde değilim. Ülkede adalet varsa gerekeni siz uygulayacaksınız. Mahkemenin adaletine güveniyorum. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

TAHRİK EDİLDİĞİNİ SÖYLEYİP, BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatı da yaptığı son savunmada, "Hem bizim müvekkilimiz hem de karşı taraf boşanma davası açmıştır. Müvekkilime eşinin zina yaptığının söylenmesi, müvekkilimi tahrik etmiştir. Müvekkilin beraatini talep ederiz. Ceza verilecekse de haksız tahrik indiriminin en üst düzeyde uygulanmasını talep ederiz" dedi.

KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme başkanı, Atilla Çetin'e 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan' verdiği müebbet hapis cezasını 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak 23 yıla düşürürken, 'Ruhsatsız silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis ile 3 bin lira para cezasına hükmetti.

Kaynak: DHA

