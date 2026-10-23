Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul\'daki R4+E4 toplantıları için Tajani ile görüştü

(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4+E4 toplantıları için İstanbul'da bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.