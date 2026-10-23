Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul\'daki R4+E4 toplantıları için Tajani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'daki R4+E4 toplantıları için Tajani ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki R4+E4 toplantıları kapsamında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Görüşme, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, R4+E4 toplantıları için İstanbul'da bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.
Kaynak: ANKA
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