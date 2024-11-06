Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atina'ya Gidecek

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in daveti üzerine 8 Kasım'da Atina'ya gidecek. Fidan'ın gündeminde ikili ilişkiler ile 2025 yılı başında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nın hazırlıkları olacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in daveti üzerine 8 Kasım'da Yunanistan'a çalışma ziyaretinde bulunacak. Fidan, Gerapetritis ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ile 2025 yılı başında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nın hazırlıklarını ele alacak. Görüşmeler neticesinde Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve meselelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, Siyasi Diyalog, Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı ve Güven Artırıcı Önlemler gibi çeşitli mekanizmaların bulunduğunu anımsatan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bu çerçevede temasların devam ettiğini belirtti. Yetkili, son iki yılda ilişkilerde olumlu bir ivme yaşandığını da kaydetti.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da yapılmıştı. Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nin yanı sıra, çeşitli alanlarda toplam 15 anlaşma, protokol, mutabakat zaptı, niyet beyanı ve ortak açıklama imzalanmıştı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın daveti üzerine 13 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

Bakan Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile yakın çalışma ilişkisi olduğunu belirten Bakanlık yetkilisi, Gerapetritis'in 5 Eylül 2023 tarihinde Ankara'ya ziyaretini ve iki Bakan'ın çeşitli uluslararası toplantılarda bir araya geldiklerini hatırlattı.

Ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefi

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 5,8 milyar dolara ulaştı. 2024 yılı sonunda 6 milyar dolara ulaşması beklenen ticaret hacminin, 10 milyar dolara çıkarılması doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

Ulaştırma ve turizm alanında ilgili Bakanların Kasım ve Aralık aylarında İstanbul ve Atina'da denizcilik ve turizm konulu toplantılar vesilesiyle bir araya gelmelerinin öngörüldüğünü aktaran Dışişleri yetkilisi, "Ulaştırma bakımından ayrıca, İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprü inşasına önümüzdeki dönemde başlanması bekleniyor. Turizm bağlamında ise Türkiye'ye yakın Yunan adalarına bu yıl başlatılan kapıda vize uygulaması, kazan-kazan yaklaşımının güzel bir örneğini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ege sorunlarının birbiriyle bağlantılı olduğu ve bir bütün halinde ele alınması gerektiği yönündeki tutumunu ve bu doğrultuda görüşmelere hazır olduğunu Yunan tarafına her fırsatta belirtmeye devam ettiğini kaydeden yetkili, "Bu bağlamda Türkiye, Atina Bildirgesi'nin de lafzı ve ruhuna uygun şekilde, söylemde ve sahada provokasyonlardan uzak durulmasına yönelik beklentisini Yunan tarafına iletmeyi sürdürüyor" dedi.

İlişkilerdeki olumlu ivmenin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ve Selanik, Rodos ve İstanköy'deki Türk soydaşlarının durumuna yansıması ile Türk Azınlığa ve soydaşlara yönelik hak ihlallerinin sona ermesi yönünde Türk tarafının beklentisi de Yunan tarafına iletilmeye devam ediyor.