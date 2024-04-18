Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Wittenburg Konferansı kapsamında Hollanda\'yı ziyaret edecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2008 yılında Türkiye- Hollanda arasında ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla tesis edilen Wittenburg Konferansı'nın onuncu toplantısı kapsamında yarın Hollanda'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Wittenburg Konferansı'nın onuncu toplantısı kapsamında yarın Hollanda'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"2008 yılında Türkiye-Hollanda arasında ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla tesis edilen Wittenburg Konferansı'nın onuncu toplantısı 16 Nisan 2024 tarihinde Hollanda'da gerçekleştirilmiştir. Wittenburg Konferansı'nın onuncu toplantısı çerçevesinde, 'Türkiye-AB İlişkileri', 'Hollanda Türk Toplumu', 'Güvenlik, Terörle Mücadele', 'Düzensiz Göç', 'Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma ve Sürdürülebilir Çözümler' ve 'Temiz Enerjiye Geçiş' başlıklı altı Çalışma Grubu toplanmıştır.

Söz konusu Konferans kapsamında, Sayın Bakanımız 19 Nisan 2024 tarihinde Hollanda'yı ziyaret edecek ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya gelecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakanımız, ziyaret çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüşecektir."

AB'YE TAM ÜYELİK SÜRECİ İLE VİZE SERBESTİSİ GÜNDEMİ

2005-2024 Ocak döneminde yaklaşık 29 milyar dolar ile Türkiye'deki en büyük yatırımcı olan Hollanda ile 12,5 milyar dolar olan ticaret hacminin kısa vadede 15, ortada vadede ise 20 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Üst düzey Bakanlık yetkilisi, iki ülke arasında enerji, çevre, iklim, dijital ve yeni dönüşüm ile yeni teknoloji alanlarında iş birliğinin daha fazla geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu kaydetti.

Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile yapacağı görüşmede ikili siyasi ilişkiler ele alınacak; Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktaracak.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların gündeme geleceği görüşmede Fidan, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda beklentilerini iletecek. Ayrıca İsrail- Filistin, Rusya- Ukrayna ve Kıbrıs başta olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.

HOLLANDA PARLAMENTOSU'NDAN KAVALA VE DEMİRTAŞ ŞARTLI KARAR

Hollanda Parlamentosu, dün Hollanda Milletvekili ve AB'nin eski Türkiye raportörü Kati Piri'nin önerisiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ile Kavala hakkındaki kararlar uygulanmadan ülkesinin AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda görüşme yapmasını bloke edebileceği bir karar aldı. Piri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AİHM'in Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanana kadar Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu mümkün değil. Hollanda Parlamentosu, AB Konseyi öncesinde İsa Kahraman ile birlikte verdiğim önergeyi kabul etti" ifadelerini kullandı.