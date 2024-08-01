Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsmail Haniye\'nin cenaze törenine katılacak

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, İran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.