Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu ile görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu görüştü. Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Fidan, Romanya'nın Balkanlar'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Türkiye de Romanya'nın AB dışındaki en büyük ticaret ortağıdır. İkili ticaret hacmimiz son yıllarda önemli artış kaydetti. 2 yıl üst üste 10 milyar hedefini aştı. Hedefimiz 2025 yılı itibarıyla bunu 15 milyar dolara çıkarmak. Romanya'daki yatırımlarımız üçüncü ülkelerle getirildiğinde 8 milyar dolara ulaşmış durumda. Firmalarımızın başarılarından ve aramızdaki dostluğa yaptığı katkılardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Romanya ile insani bağlarımız da çok güçlü. Romanya'da yaşayan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızı ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımıza gönül bağı ile bağlıyız. Romanya'da huzurlu ve müreffeh bir yaşam sürüyorlar" dedi.

'DÖRT ADET F-16 UÇAĞIMIZ NATO POLİSİ GÖREVİ KAPSAMINDA GÖREV YAPIYOR'

Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu ile gerçekleştirdiği görüşmede terörle mücadelenin de ele alındığını kaydeden Bakan Fidan, "Savunma ve askeri iş birliğimiz Romanya ile ilişkilerimizin önemli boyutunu teşkil etmekte. Savunma sanayiinde son yıllarda önemli ivme yakaladık. Romanya, Polonya'dan sonra Türkiye'den SİHA sistemleri alan ikinci NATO ve AB ülkesi. NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunmaya devam ediyoruz. Dört adet F-16 uçağımız NATO polisi görevi kapsamında Romanya hava sahasında görev yapmakta" diye konuştu.

'GÖREV GRUBUNU ÜÇLÜ OLARAK İHDAS ETTİK'

Rumen Bakan ile görüşmede Karadeniz'in güvenliğinin yanı sıra bölgesel konuların da görüşüldüğünü bildiren Bakan Fidan, " Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için önemli katkılar sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Karadeniz'e sürüklenen mayınlardan dolayı oluşan tehdit karşısında hep beraber ön alıcı bir yaklaşım sergiledik. Rumen ve Bulgar müttefiklerimizin katılımıyla Karadeniz'de mayına karşı tedbirleri, görev grubunu üçlü olarak ihdas ettik" dedi.

'MONTRO'NÜN TARTIŞILMASINI TAHAYYÜL DAHİ EDEMEYİZ'

Bakan Fidan, Montrö Sözleşmesi bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam ettiğini ifade ederek, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulamayı Türkiye olarak sürdürüyoruz. Dün Sofya'da da söyledim, bugün tekrar ediyorum. Montro'nün tartışılmasını tahayyül dahi edemeyiz. Ayrıca Balkanlar'daki son gelişmeleri, Orta Doğu'yu, Gazze'deki vahşeti, dramı ve oluşturduğu tehditleri hep beraber dile getirdik. İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarını uygulamaya ve derhal tam ateşkes ilan etmeye çağırıyorum. İsrail, abluka altındaki Gazze'yi haftalardır topyekün hedef almaya devam ediyor. Bombardımandan kurtulanlar, açlık ve salgın hastalıklarla boğuşuyor. Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin İsrail tarafından engellenmesi, uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli. 2 milyon insanın bombardıman altında açlık ve salgın hastalıklarla açıkça ölüme terk edilmesine sensiz kalamayız, kalmamalıyız. Bu katliamı engellemek için dünya kamuoyunu bir kez daha güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum. Türkiye ve Romanya da sadece kendi ülkelerine değil, bölgenin istikrarına büyük önem veren ülkelerdir" dedi.

BÜKREŞ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE

Bakan Fidan, daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'nde soydaşlarla bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Bükreş Büyükelçiliğimizin Resmi Konutunda soydaşlarımızla buluşma kapsamında, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB) Milletvekili Varol Ahmet, Romanya Demokratik Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram, RMTTDB Başkanı Gelil Esergep, Romanya Demokratik Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ile bir araya geldi" denildi.