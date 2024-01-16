Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Terör örgütünün son kullanma tarihi geçmiştir. Ülkemize kasteden bölücü terör örgütüne, sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendisini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız." dedi.

Fidan, terör gündemiyle toplanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Irak makamlarıyla güvenliğin tüm boyutlarının ele alındığı temas ve istişare sürecinin devam ettiğini belirterek, "Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Örgütün Suriye ve Irak arasındaki geçişkenliği, her iki sahada da etkisiz kılınması zaruretini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

PKK'nın, Suriye ve Irak'ta kendi ideolojik ve otokratik anlayışını benimsemeyen Kürtleri ve diğer etnik grupları sindirmeye çalıştığını bildiren Fidan, şunları kaydetti:

"Zorla silah altına alma gibi baskılar nedeniyle Kürt, Süryani ve Arap aileler, çocuklarını ülkemize ve Batı ülkelerine göndermeye çalışmaktadır. Bakanlığımızın bütçesinin Genel Kurula sunulması vesilesiyle yaptığım konuşmada belirttiğim üzere, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz."

Bakan Fidan, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde Suriye halkının meşru beklentilerini karşılayacak kapsamlı bir siyasi çözümün ve ülkenin birliği ile toprak bütünlüğünün desteklendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bölücü terör örgütünün, sınırlarımıza ve Suriye Geçici Hükümeti'nin kontrolündeki bölgelere yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin sürdüğü, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle destekçileri üzerinden edindiği yetenekleri çeşitlendirmeye çalıştığı, uluslararası kamuoyunun dikkatinin Gazze'ye odaklandığı bir ortamdan kendi zehirli gündemini ilerletmek için faydalanmaya gayret ettiğini görmekteyiz."

Fidan, Suriye'de rejim karşıtlığı üzerinden kurulan uluslararası koalisyonun, zaman içerisinde DEAŞ ile mücadele kisvesi altında PKK ile işbirliğine evrildiğini aktardı.

"Soğuk savaş sırasında Sovyetler Birliği'nin Esad rejimine Beka Vadisi'nde kurdurduğu Marksist-Leninist bir örgüt olan PKK, tarihin bir ironisi olarak günümüzde yine Suriye'de ABD ve Batı ülkeleriyle işbirliği yaparak Suriye'yi bölmek için çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Fidan, mevcut çalışma ortamı ve yabancı ülkelerin müdahalesi sonucunda örgütün Suriye'nin üçte birini kontrol eder hale geldiğine dikkati çekti.

Suriye sahasında birbiriyle rekabet içinde olan aktörlerin, kendi menfaatleri doğrultusunda PKK varlığının devamından yana tutum sergilediğini söyleyen Fidan, "Bizler, bu işbirliğinin milli güvenliğimize yarattığı tehdidi ortaya koyarak, bu çarpık ilişkiyi sona erdirmeye ve PKK ile doğduğu yer olan Suriye sahasında sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız." dedi.

Fidan, ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle örgüte teknoloji ve askeri teçhizat desteği verdiğini aktararak, "ABD'nin bu faaliyetlerine bazı Avrupa ülkeleri de destek vermektedir. Rusya, diğer taraftan, Fırat'ın batısında özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'te PKK varlığına göz yummaktadır." diye konuştu.

"PKK, taşeronluğa soyunuyor"

Fidan, "İran sınırı boyunca silahlı örgüt kamplarının varlığı ve İran içerisinde PKK uzantılarının bulunması, İran ile terörle mücadele diplomasimizi her düzeyde yürütmemizi zaruri kılmaktadır. Birbiriyle rekabet halindeki farklı egemen güçlerle ilişki içerisinde olan PKK, çeşitli taahhütler altına girmekte ve bu güçlerin taşeronluğuna soyunmaktadır. Örgütün kararları da, bu güçlerin talepleri üzerinden şekillenmektedir." ifadelerini kullandı.

Örgütün operasyonlar karşısında yürüttüğü dezenformasyon kampanyasıyla uluslararası kamuoyunu etkilemeye gayret ettiğini anlatan Fidan, buna karşın umduğu desteği bulamadığını belirtti. Fidan, şöyle devam etti:

"PKK/PYD terör örgütünce, işgal ve baskıyla sindirilen toprakların yerli unsurlarına dayatılmaya çalışılan toplumsal sözleşme gibi metinlerin hiçbir meşruiyeti yoktur. Teröristlerin kurduğu sözde demokratik yapıların meşruiyet arayışlarının ve propagandalarının akim kılınması yolunda, her türlü ön alıcı girişimlerimiz sürecektir. Güneyimizde farklı isimler altında tek bir zehirli gündemin peşindeki terör örgütünün hiçbir surette desteklenmemesi gerektiğini, bunun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını herkese hatırlatmaya devam edeceğiz."

Fidan, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin tek ortak noktasının, hepsinin yurt dışı bağlantısı bulunması olduğunu aktararak, PKK'nın finansman bağlamında Avrupa sahası ile etkileşim halinde olduğunu kaydetti.

PKK'nın finans kaynaklarının kurutulması amacıyla her türlü çabanın yürütüldüğüne işaret eden Fidan, "Avrupa Birliği içinde ve dışında Türkiye karşıtı odaklarla da bağlantılıdır." dedi.

"Nitekim, PKK'nın uzun yıllar boyunca güvenli liman olarak gördüğü ülkelerce, kısıtlı da olsa örgüte karşı adli ve idari adımlar atılması sağlanmıştır. Bu çerçevede son yıllarda Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde tutuklamalar gerçekleşmiştir." ifadelerini kullanan Fidan, Finlandiya ve İsveç'in Üçlü Muhtıra'dan bu yana attığı adımların, örgüt çevrelerini rahatsız ettiğini dile getirdi. Fidan, Türkiye'nin girişimlerinin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Örgütün sahte söylemleri

Sosyal projeler ve devletin herkesi kucaklayan yaklaşımlarının katkısıyla artık örgütün sahte söylemlerine kanılmadığına dikkati çeken Fidan, "Bu sayede, Türkiye içinden eleman devşirmekte zorlanan PKK, artan şekilde Suriye ve İran üzerinden vasatını genişletmeye yönelmektedir." diye konuştu.

Fidan, "Örgütün, DEAŞ iltisaklıların Suriye'de zorunlu tutulduğu kamplardan rüşvet karşılığında çıkışlara müsaade ettiğini, Türkiye'de yakalanan şahısların ifadelerinden biliyoruz. Keza PKK'nın, ailelerini salıverme karşılığında, elindeki DEAŞ'lıları Türkiye ve Suriye'de eylem yapmaya sevk ettiği de bilinen gerçeklerdendir." ifadelerini kullandı.

Meclis'in terörle mücadele konusundaki kararlı tutumunun bundan sonraki çalışmalara güç vereceğini kaydeden Fidan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terör örgütünün son kullanma tarihi geçmiştir. Ülkemize kasteden bölücü terör örgütüne, sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendisini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız. Sınırlarımıza mücavir toprakların, hain emellerin planlanıp icra edildiği, dokunulmaz sahalar olmasına izin vermeyeceğiz. Terörle mücadele konusunda 'tek ses, tek yürek' olan milletimizden aldığımız kuvvetle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, terörle mücadele diplomasimizi, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte sürdüreceğiz."

(Bitti)