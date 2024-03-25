Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes ilan edilmesini talep eden kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Keçeli, açıklamasında şunları kaydetti:
"BM Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir.
Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail- Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz."
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talebini olumlu buldu - Son Dakika
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Oruç, Karaduvar Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunu ve esnafı ziyaret ettikten sonra Kazanlı Mahallesi'nde yürüyüş programına katıldı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Oruç, seçimlerde kazanılan belediyelerin halkla birlikte yönetileceğini belirtti. Oruç, Şevketsümer Mahallesi'ndeki iftara da katıldı.
Google, Gemini 1.5 Pro modelini açarak bugüne kadarki en gelişmiş yapay zekasını kullanıma sundu. Gemini 1.5 Pro, doğal dil işleme alanında büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Model, bir saatlik videoyu, 11 saatlik sesi, 30 bin satırdan fazla kod içeren bir dosyayı işleyebilecek kapasiteye sahip. Google'ın kendi testlerinde, yapay zeka 10 milyondan fazla jetonu başarıyla işleyebildi. Gemini 1.5 Pro'ya şu anda tamamen ücretsiz olarak erişilebilir ve geliştiricilere API üzerinden erişim sağlanabilir.
Xiaomi'nin POCO F6 modeli, fiyat performans odaklı olarak globalde satışa çıkacak. Son raporlar, modelin özelliklerini ve potansiyel tanıtım tarihini ortaya koyuyor. POCO F6, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciye sahip olacak ve Redmi Note 13 Turbo'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Henüz resmi bir tanıtım tarihi belirtilmese de, benzer bir tanıtım takvimi bekleniyor.
İş dünyasında yapay zeka (YZ) kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yöneticilerin iş gücünü YZ araçlarıyla değiştirme arzusu ortaya çıktı. Beautiful.ai'nin 3.000'den fazla yöneticiyle yaptığı bir ankette çıkan sonuçlara göre insan ırkının korkulu rüyası gerçek oluyor gibi görünüyor. Ankete göre, yöneticilerin yaklaşık yarısı (%41), bu yıl içinde çalışanlarını YZ ile değiştirmeyi umuyor. Bu yönde bir adımın mali açıdan faydalı olacağını düşünenlerin oranı ise %48'e kadar çıkıyor. Ayrıca, YZ'nin insan gücüne olan ihtiyacı azaltacağı için maaşları düşüreceğini düşünenlerin oranı da oldukça yüksek (%45). Ankete katılan yöneticilerin %40'ı, YZ'nin insan olmadan da verimli bir şekilde çalışabileceğine inanıyor. Yöneticilerin yarısı yapay zekanın kendi pozisyonları için daha düşük maaşlar getirebileceğinden endişe duyuyor. Hatta %64'ü, YZ'nin deneyimli yöneticilerin aynı seviyede üretkenlik sağlayabileceğine ya da belki de daha iyisini yapabileceğine inanıyor. Yöneticilerin çoğunluğu (%66) kendi rollerinde yapay zeka araçlarını kullanarak verimliliği artırmaya çalıştığını belirtiyor. Beautiful.ai, YZ'nin işbirlikçi bir araç olarak kullanılabileceğine ve çalışanların daha fazla içerik oluşturmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Sonuç olarak yapay zekanın iş dünyasında nasıl bir rol oynayacağı konusundaki görüşler çeşitli olsa da işletmelerin YZ teknolojisini yaygın bir şekilde benimsemesi ve kullanması kaçınılmaz gibi görünüyor.
Cezaevine girmekten korkan Onur, Demir'in cesedinden kurtulmak için Şebnem'den yardım ister. Şebnem ise Onur'un bu teklifi karşısında şoke olur. Şebnem'in vereceği karar Gümüşçü ailesinin geleceğini belirleyecektir. Aysel, Şebnem'e yapılan suikastı, Demir'in yaptığı öğrenir. Demir'in öldüğünden habersiz olan Aysel, oğlunun kaçtığını düşünerek onu aramaya başlar. Bu yolda Aysel'in en büyük destekçisi ise geçmişten gelen gizemli bir misafir olacaktır. Elif, sahte intihar girişiminden sonra Mesut'la yüzleşir. Mesut aralarındaki iş ortaklığını bitirip Elif'ten kurtulmaya kararlıdır fakat Elif'in, Mesut'tan vazgeçmeye niyeti yoktur. Elif'in yeni hamlesi Mesut için zorlu bir sürecin başlangıcı olacaktır. Şebnem ise hayatının en zor kararını vermek zorundadır.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?