Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi\'nin Gazze\'de ateşkes talebini olumlu buldu

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes ilan edilmesini talep eden kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Keçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"BM Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir.

Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail- Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz."