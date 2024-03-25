Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarısını olumlu bir adım olarak değerlendiriyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarısını olumlu bir adım olarak değerlendiriyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarının olumlu bir adım olduğunu belirtti. Keçeli, İsrail'in bu kararın gerekliliklerini yerine getirmesini temenni ettiklerini söyledi. Ayrıca, Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırdı.

25.03.2024 19:29
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı olumlu bir adım olarak gördüklerini belirterek, "Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir." dedi.

Keçeli, BMGK'de kabul edilen ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan 2728 (2024) sayılı karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi'nin, ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir." ifadelerini kullandı.

Keçeli, Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail- Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırdı.

BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarısını olumlu bir adım olarak değerlendiriyor - Son Dakika

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