Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki

Bakanlık, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını kınayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

04.10.2024 21:17
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Dışişleri Bakanlığı, " Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrine düzenlediği saldırı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir." ifadesine yer verildi.

İsrail tarafından Tulkerim'e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, "İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağrıldı.

Kaynak: AA

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