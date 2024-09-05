DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Sağlık İşçileriyle Dayanışma Gösterdi - Son Dakika
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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Sağlık İşçileriyle Dayanışma Gösterdi

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan Devrimci Sağlık-İş üyelerini ziyaret etti. Çerkezoğlu, sağlık işçilerinin toplu sözleşme haklarının engellendiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini belirtti. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı sendikaların önemine vurgu yaparak, hukuksuzlukları sona erdirmek için mücadele edeceklerini ifade etti.

05.09.2024 16:02
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(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikaların haklarının engellendiği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan Devrimci Sağlık-İş üyesi işçileri ziyaret etti. Çerkezoğlu, "TÜİK, nasıl rakam ve istatistik oyunlarıyla enflasyonu düşük gösterip ekmeğimizle oynuyorsa, aynı şekilde Çalışma Bakanlığı da istatistik oyunlarıyla sağlık işçilerinin emeğine, ekmeğine sahip çıkmasını, toplu sözleşme masaları kurmasını engelliyor. Böylesi bir girişim ne için yapılırsa yapılsın asla ama asla kabul edilemez" dedi.

Devrimci Sağlık-İş Sendikası üyesi işçilerin, 0,01 puanla baraj altında bırakılarak toplu sözleşme haklarının engellendiği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 10'uncu gününde devam ediyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bakanlık önündeki işçileri ziyaret ederek basın açıklaması yaptı. Bakanlık önünde bir araya gelen işçiler, "Sözleşme hakkımız istiyoruz" sloganları attı.

Çerkezoğlu, "44 gündür, bu ülkenin çalışma hayatını düzenleyen, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin hakkını, hukukunu korumakla sorumlu olan Çalışma Bakanlığı'nın kapısında bir adalet mücadelesi veriyoruz" dedi.

"Bütün emekçilerin geçim derdiyle yüz yüze olduğu bir süreci yaşıyoruz"

Yoksulluk, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon karşısında milyonların yoksullaştığı ve bütün emekçilerin geçim derdiyle yüz yüze olduğu bir sürecin yaşandığını söyleyen Çerkezoğlu, "Yaşanan bu ağır ekonomik tablo karşısında, bu kriz karşısında ekmeğimizi korumamızın tek bir yolu var, o da sendikalı olmak. Toplu sözleşmeler yoluyla ücretimizi bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında korumak" diye konuştu.

Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Bu antidemokratik yasalarla sendikalı olmak, örgütlenmek zaten çok zor. Bu zorlukları aştığımızda işveren baskısını, bütün baskıları aşarak sendikalı olduğumuzda, gerekli çoğunluğu sağladığımızda bile önümüze binbir türlü engel çıkarılıyor. İşte o örneklerden bir tanesi sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda yaşadığımız bu süreç. Devrimci Sağlık-İş bütün zorluklara, baskılara rağmen, DİSK'in çatısı altında yan yana geldi. Binlerce arkadaşımız DİSK'i tercih etti. Bir istatistik ve rakam oyunuyla sendikamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Temmuz ayı istatistiklerinde 0,99 ile baraj altında bırakılmak isteniyor.

"Uluslararası Çalışma Örgütü krizi takip ediyor"

Anayasa Mahkemesi'ne de hak ihlali için başvurumuzu yaptık. Hukuksal olarak bütün yolları gerektiği gibi adım adım hayata geçiriyoruz. Burada yapılması gereken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaya çıkmış bu hatayı, yanlışı düzeltmek için adım atmasıdır. Bununla ilgili bütün görüşmeleri yapıyoruz. Bununla ilgili biraz önce Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye Direktörü ile birlikteydik. Örgüt, ilk günden itibaren bu krizi takip ediyor.

TÜİK nasıl rakam ve istatistik oyunlarıyla enflasyonu düşük gösterip ekmeğimizle oynuyorsa, aynı şekilde Çalışma Bakanlığı da istatistik oyunlarıyla sağlık işçilerinin emeğine, ekmeğine sahip çıkmasını, toplu sözleşme masaları kurmasını engelliyor. Böylesi bir girişim ne için yapılırsa yapılsın asla ama asla kabul edilemez. Bu artık DİSK'in, Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir. Hak, hukuk ve adalet mücadelesini sonuna kadar götüreceğiz. Bedeli ne olursa olsun, yapılan bu hukuksuzluk konusunda herkes hesap verecek. Bu hukuksuzluğu ortadan kaldırana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Bütün illerden bölgelerden arkadaşlarımız dönüşümlü bir şekilde oturma eylemine devam edecek."

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Sağlık İşçileriyle Dayanışma Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Sağlık İşçileriyle Dayanışma Gösterdi - Son Dakika

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