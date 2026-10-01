DİSK Kadın Komisyonu, AYM'nin nafakaya ilişkin kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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DİSK Kadın Komisyonu, AYM'nin nafakaya ilişkin kararına tepki gösterdi

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DİSK Kadın Komisyonu, AYM\'nin nafakaya ilişkin kararına tepki gösterdi
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Kadın Komisyonu adına AYM'nin nafakaya ilişkin kararına tepki gösterdi. Çerkezoğlu, nafaka hakkının sınırlandırılmasının kabul edilemez olduğunu, bu düzenin boşanma sonrası kadınları yoksullukla baş başa bıraktığını kaydetti.

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Kadın Komisyonu adına yaptığı açıklamada, AYM'nin nafakaya ilişkin kararına tepki göstererek, "Dadınların yoksulluğunu derinleştiren, emeğini görünmez kılan ve kazanılmış haklarını hedef alan politikalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Nafaka hakkımızdan, emeğimizden, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz" açıklamasını yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Kadın Komisyonu adına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yoksulluğun giderek derinleştiği, emeğimizin değersizleştirildiği, eşitsizliğin ve güvencesizliğin arttığı bir dönemde, nafaka hakkının sınırlandırılması kabul edilemez!

"BU EŞİTSİZ DÜZEN, BOŞANMA SONRASI KADINLARI YOKSULLUKLA BAŞ BAŞA BIRAKIYOR"

Biz kadınlar, yaşamlarımız boyunca hem ücretli emeğimiz hem de ev içinde üstlenmek zorunda bırakıldığımız karşılıksız emek ve bakım sorumluluklarıyla toplumsal yaşamı yeniden üretiyoruz. Ancak bu emek görünmez kılınırken düşük ücretlere, güvencesiz işlere ve ekonomik bağımlılığa mahküm edilmek isteniyoruz. Kadınların çalışma yaşamından uzaklaşmasına, yoksullaşmasına ve ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmesine neden olan bu eşitsiz düzen, boşanma sonrasında da kadınları yoksullukla baş başa bırakıyor.

Nafaka hakkı, kadınların evlilik boyunca görünmez kılınan emeğinden, ekonomik eşitsizliklerden ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bağımsız ele alınamaz. Yoksulluk nafakası bir lütuf ya da ayrıcalık değil, bu eşitsizlikler karşısında kadınların sahip olduğu yasal bir haktır. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına karşı yazılan karşıoy gerekçesinde de vurgulandığı üzere, kadınlarla erkeklerin kanun önünde eşit olması, fiili eşitliğin sağlandığı anlamına gelmemektedir. Kadınların tarihsel, ekonomik ve toplumsal eşitsizlikler nedeniyle karşı karşıya kaldıkları dezavantajların giderilmesi, gerçek eşitliğin sağlanmasının zorunlu bir koşuludur.

Üstelik süresiz nafaka, ömür boyu nafaka anlamına gelmemektedir. Mevcut yasada koşulların değişmesi halinde nafakanın azaltılması veya kaldırılması zaten mümkündür. Yoksulluk nafakasının temelinde belirli bir süre değil, yoksulluk halinin devam edip etmediği bulunmaktadır. Kadınların ekonomik eşitsizliklerini ortadan kaldırmadan nafaka hakkını süreyle sınırlandırmak, yoksulluğun sonuçlarını kadınların sırtına yüklemektir.

"NAFAKA HAKKININ KORUNMASI YAŞAMSAL ÖNEMDEDİR"

Kadınları aile içinde tanımlayan, karşılıksız emeğini sömüren, yoksulluğu ve bağımlılığı derinleştiren politikalara karşı çıkıyoruz! Kadınların ekonomik bağımsızlığı, şiddetten uzaklaşabilmesi ve kendi hayatları hakkında özgürce karar verebilmesi için nafaka hakkının korunması yaşamsal önemdedir.

Biz kadınların ihtiyacı, haklarımızın sınırlandırılması değil; eşdeğer işe eşit ücret, güvenceli istihdam, insanca yaşamaya yetecek bir gelir, ücretsiz ve nitelikli kamusal bakım hizmetleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan sosyal politikalardır. Sosyal devletin sorumluluğu, kadınların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak değil, kadın yoksulluğunu ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaları hayata geçirmektir.

"NAFAKA HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ"

DİSK Kadın Komisyonu olarak kadınların yoksulluğunu derinleştiren, emeğini görünmez kılan ve kazanılmış haklarını hedef alan politikalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınların hayatları üzerinde söz sahibi olmasının, eşitliğin ve özgürlüğün önündeki engelleri kaldırmak için örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz. Nafaka hakkımızdan, emeğimizden, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz! Yaşasın kadın dayanışması!"

Kaynak: ANKA
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