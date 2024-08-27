DİSK Üyesi İşçiler Ülke Genelinde Eylemlere Başladı - Son Dakika
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DİSK Üyesi İşçiler Ülke Genelinde Eylemlere Başladı

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DİSK üyesi işçiler, gelirde adalet ve vergide adalet talepleriyle ülke genelinde eylemlere başladı. İşçiler, kamu kaynaklarının sermayeye aktarılmasına ve emekçilerin hakkının hiçe sayılmasına tepki gösterdi.

27.08.2024 17:14
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(İSTANBUL) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, ülkenin dört bir yanında "Artık yeter. Geçinemiyoruz" sloganıyla eylemlere başladı. İstanbul'dan Diyarbakır'a, Tekirdağ'dan Şanlıurfa'ya, Mersin'den Kocaeli'ye kadar onlarca iş yerinde bildiri okuyan işçiler, yıllardır sürdürdükleri "Gelirde adalet, vergide adalet" talebini bir kez daha yineledi.

DİSK'in "Gelirde adalet, vergide adalet" talebiyle başlattığı eylemler sürüyor. Ülkenin dört bir yanındaki DİSK üyesi işçiler, çalıştıkları iş yerlerinde bildiri okudu. İktidarın, kamu kaynaklarını bir avuç sermayeye aktardığına dikkat çekilen açıklamada, vergi aflarıyla ve teşviklerle patronların servetine servet kattığını ancak emekçilerin hakkının, alın terinin hiçe sayıldığı belirtildi.

"Bizden alıp patronlara veriyorlar"

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken birileri servetine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar, yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp, sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Bizler ülkemizin tüm değer ve güzelliklerini üretenleriz. Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz. Ekonomik kriz derinleşirken, biz düşük gelirle mücadele ederken yüksek vergiler ödüyoruz. İktidar, kamu kaynaklarını bir avuç sermayeye aktarırken, vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken bizim emeğimiz, hakkımız, alın terimiz hiçe sayılıyor. Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça adaletsizlik büyüyor; cebimize, ekmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte ekmek ve adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır. Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet istiyoruz.

"Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir"

Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını istiyoruz. Bunun için sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber vergide adalet yasasının oy birliğiyle Meclis'ten geçmesini istiyoruz. Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmesini istiyoruz. Kıdem tazminatına el uzatmaya kalkanları bir kez daha uyarıyoruz. Bedeli ağır olur. Evet, artık bıçak kemikte. Yaşadığımız gelir kaybının ve adaletsizliklerin son bulması için işçiden alıp patrona verenlerden, yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için, hak ettiğimiz insanca yaşamı kazanmak için Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşuyoruz. Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir. Hepimize düşen görev konumuzu komşumuzu, sendikalı sendikasız tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi meydanlara taşımaktır. Direne direne kazanacağız."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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