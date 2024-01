DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Vergide Adalet Yasası için çağrıda bulundu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TBMM önünde yaptığı açıklamada, "Birazdan Meclis'e gireceğiz ve CHP'nin önerisiyle Meclis'te, Vergide Adalet Yasamızın, adaletli bir vergi sistemi için yapılması gerekenlerin konuşulacağı oturumu izleyeceğiz. ve buradan bir kez daha sesleniyoruz: Eller, vergide adalet için kalksın. Eller, bu ülkenin tüm güzelliklerini ve değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, halkın insanca yaşayabilmesi için kalksın. Eller, bu ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği yani bu ülkenin aydınlık geleceği için kalksın diyoruz. ve bugün buradan TBMM'deki tüm siyasi partilere, bütün milletvekillerine çağrımız; Vergide Adalet Yasası'nın oy birliğiyle Meclis'ten geçirilmesidir. DİSK olarak gelirde adalet, vergide adalet mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğimizi bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, bugün TBMM Çankaya Kapısı önünde "Vergide Adalet Yasası" talepleri ile ilgili açıklama yaptı. Çerkezoğlu'nun açıklaması şöyle:

"TÜRKİYE'DE EN ZENGİNLE EN YOKSUL ARASINDAKİ GELİR UÇURUMU, 30 KATI AŞMIŞ DURUMDA"

"DİSK olarak 2 yıldır gelirde adalet, vergide adalet mücadelesi veriyoruz. Yüksek enflasyon karşısında gelirlerimiz, alım gücümüz her gün daha fazla geriliyor. ve yüksek vergilerle, adaletsiz vergi sistemiyle yoksulluğumuz daha da artıyor. Daha dün TÜİK, gelir eşitsizliğiyle ilgili rakamları paylaştı. ve gördük ki Türkiye'de en zenginle en yoksul arasındaki gelir farkı giderek büyük bir uçuruma dönüştü. Türkiye'de en zenginle en yoksul arasındaki gelir uçurumu, 30 katı aşmış durumda. 'Vergide adalet' diyoruz çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçiyle patron, zenginle yoksul aynı oranda vergi ödesin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki çalışanların, işçilerin, emekçilerin ücretleri yıl içerisinde aylar ilerledikçe daha da geriye gitsin. İş yerlerinden alanlara, meydanlara, sokaklara kadar devam eden, topladığımız binlerce imzayla Maliye Bakanlığı önüne, TBMM'ye ve bugün de İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüş sonrasında Meclis'teki bütün siyasi partilere sunduğumuz Vergide Adalet Yasası'nı Meclis'in gündemine getirmek üzere bugün buradayız.

"EĞER VERGİ GELİRLERİNİZİ ARTIRMAK İSTİYORSANIZ ARTIK İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN, EMEKLİNİN, HALKIN CEBİNE BAKMAKTAN VAZGEÇİN; ETRAFINIZA BAKIN"

'Vergide adalet' diyoruz çünkü gelir dağılımı adaletsizliğinin bu kadar büyüdüğü süreçte kaşıkla verilenin artık kepçeyle değil, kazanla geri alındığı bir süreçteyiz. ve iktidar, hala daha vergiyi tabana yaymak adı altında bütün vergi yükünü işçiye, emekçiye, emekliye, halka yüklemek konusunda politikalarında ısrar ediyor. Buradan öncelikle ülkeyi yöneten AKP iktidarına sesleniyoruz: Eğer daha fazla vergi toplamak, vergi gelirlerinizi artırmak istiyorsanız artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine bakmaktan vazgeçin; etrafınıza bakın. O kat be kat kar rekorları açıklayan şirketlere bakın. Kar bilançoları açıklayan bankalarınıza bakın. Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) milyonlar kazananlara bakın. Artık işçinin, emekçinin, halkın sofrasından elinizi çekin. Artık çoluğumuzun-çocuğumuzun geleceğinden elinizi çekin. Anayasa'mızın 73'üncü maddesinde de söylendiği gibi, herkesin gelirine göre vergi ödediği; az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz ve iş yerlerinden başlayan bu mücadeleyi bugün TBMM'ye taşıdık.

"5 MADDELİK KANUN TEKLİFİMİZİN MECLİS'TE GÖRÜŞÜLEREK YASALAŞMASI İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ"

TBMM'deki bütün siyasi partilerle tek tek yaptığımız görüşmelerle Türkiye'deki vergi adaletsizliğini tüm bilimsel yanlarıyla, raporlarıyla birlikte sunduk. ve adaletli bir vergi sistemi için yapılması gerekenleri çok değil, 5 maddelik bir kanun teklifiyle Meclis'e getirmelerini istedik. Yani, gelir vergisi oranının yüzde 10'a düşürülmesi, vergi tarife dilimlerinin en azından yeniden değerleme oranı kadar ya da asgari ücrete yapılan artış kadar artırılmasını, bu ülkede 2008 yılından beri işverenlere verilen 5 puan SGK prim desteğinin işçilere de verilmesini, asgari ücretin vergi istisnasının çalışanların lehine uygulanmasını ve artık her şeyin dijitalleştiği bu süreçte çağ dışı damga vergisinin kaldırılmasını istiyoruz. Bu 5 maddelik kanun teklifimizin Meclis'te görüşülerek derhal yasalaşması için bu mücadeleyi büyütüyoruz. ve bugün buradan TBMM'deki tüm siyasi partilere, bütün milletvekillerine çağrımız; Vergide Adalet Yasası'nın oy birliğiyle Meclis'ten geçirilmesidir.

"ELLER, VERGİDE ADALET İÇİN KALKSIN"

Birazdan Meclis'e gireceğiz ve CHP'nin önerisiyle Meclis'te Vergide Adalet Yasa'mızın, adaletli bir vergi sistemi için yapılması gerekenlerin konuşulacağı oturumu izleyeceğiz. ve buradan bir kez daha sesleniyoruz: Eller, vergide adalet için kalksın. Eller, bu ülkenin tüm güzelliklerini ve değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, halkın insanca yaşayabilmesi için kalksın. Eller, bu ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği yani bu ülkenin aydınlık geleceği için kalksın diyoruz. Çünkü vergide adalet sadece bir adalet demek değil. Vergide adalet bir ülkede, toplumsal barışın ve huzurun da teminatıdır ve sürdürülebilir olması demektir. Vergide adalet demokrasidir, demokratik hukuk devletidir. Vergide adalet medeniyettir, bir ülkenin devleti yöneten iktidarın tercihlerini göstermesi açısından da son derece önemlidir. Onun için DİSK olarak gelirde adalet, vergide adalet mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğimizi bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz.

"BUGÜN BÜTÜN İŞÇİLERİN, EMEKÇİLERİN, HALKIN GÖZÜ KULAĞI TBMM'DE"

Dün Türkiye'nin her yerinde, DİSK'in örgütlü olduğu yüzlerce iş yerinde bütün DİSK'li işçiler bu taleplerimizi içeren vergide adalet bildirilerini okudu. Şu an Meclis'teki bütün siyasi partiler ve 600 milletvekili bilsin ki bugün bütün işçilerin, emekçilerin, halkın gözü kulağı TBMM'de. DİSK üyesi olsun olmasın, sendikalı-sendikasız tüm işçi kardeşlerimizin, emeğiyle geçinen herkesin gözü kulağı bugün TBMM'de. Herkes görsün, herkes görecek; bu ülkede işçinin, emekçinin yanında kimler duruyor, kimler bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin emeğinin, ekmeğinin her gün daha fazla küçülmesi için elini kaldıracak. Bunu Türkiye işçi sınıfı görecek, bunu bütün Türkiye halkı görecek. DİSK olarak son sözümüz de şudur ki bugün buradan ne karar çıkarsa çıksın, diliyoruz ki adaletli bir vergi sistemi için Meclis çalışmasını başlatır ve bu düzenlemeleri yapar. Ama biz DİSK olarak emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmaya ve bu ülkede az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi kurulana kadar bu süreci izlemeye ve bu mücadeleyi büyütmeye kararlıyız.