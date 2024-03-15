Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail\'in Gazze\'deki katliamına tepki olarak boykot çağrısında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki olarak boykot çağrısında bulunarak, "Elimizle, dilimizle bütün imkanlarımızla mazlumlara destek olmaya devam edelim. Tek bir kuruşumuz dahi olsa zalimlere ve destekçilerine katkıda bulunmayalım. Boykotlara devam edelim." dedi.
Erbaş, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması vesilesiyle düzenlenen törenin ardından Fatih Camii'nde hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.
İsrail'in, Gazze'de yaptığı insanlık dışı katliama değinen Erbaş, şehitler için rahmet, gaziler için şifa diledi.
Gazze'deki drama karşı İsrail ürünlerine boykot çağrısında bulunan Erbaş, "Büyük nimetler içinde ramazanımızı idrak ederken Gazze'de, Filistin'de bombalar altında can veren şehitlerimizi unutmamaktadır. Orada gazi olan, yaralı olan kardeşlerimizi unutmamaktır. Yurtları, vatanları için, evleri, barkları için mücadele eden şehitleri unutmamaktır. Onlara elimizle yapabileceğimiz ne varsa yapmak, dilimizde yapabileceğimiz ne varsa yapmak, kalbimizde dualarımızla eksik etmemektir. Onların başarısı için elimizden, dilimizden, kalbimizden gelen her şeyi yapmaktır. İşte öyle oruç tutarsak Rabbimiz oruçlarımızı kabul eder. Yoksa duyarsız bir müminin tutmuş olduğu oruçlar, yapmış olduğu ibadetlerden mutlaka sorulacaktır. Müminler bir vücut gibidir. Vücudun uzuvları ne zaman nerede sıkıntı yaşarsa vücudun tamamı bundan rahatsız olduğu gibi dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın başına gelen bir sıkıntı ve zulüm bütün müminlerin, Müslümanları rahatsız etmeli aziz kardeşlerim. Elimizle, dilimizle bütün imkanlarımızla mazlumlara destek olmaya devam edelim. Tek bir kuruşumuza dahi olsa zalimlere ve destekçilerine katkıda bulunmayalım. Boykotlara devam edelim." ifadelerini kullandı.
"Fuarlarda 150'den fazla yayınevinin binlerce kitabını kitapsever kardeşlerimizle buluşturacağız"
Erbaş, cuma namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) düzenlediği 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına katıldı.
Erbaş, burada yaptığı konuşmada, nitelikli kitapları okuyucularla buluşturacaklarını söyledi.
Ramazan ayının bu müstesna zaman diliminde Kur'an ayının manevi ikliminde bu anlamlı ve değerli buluşmayı yayınlarıyla, gayretleriyle ve maddi manevi imkanlarıyla zenginleştiren bütün yayıncılara teşekkür eden Erbaş, şunları kaydetti:
"Allah kendilerinden razı olsun. Malumunuz olduğu üzere oruç ibadetinin kalplere huzur, ruhlara dinginlik veren etkisiyle kendimizle yüzleşme fırsatı bulduğumuz bu bilgi ve bilinç düzeyinde bir farkındalık oluşturmak için geçmişten bu yana kitap fuarları düzenliyoruz. Bu yıl iki farklı noktada 15 Mart-19 Mart tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak, fuarlarda 150'den fazla yayınevinin binlerce kitabını kitapsever kardeşlerimizle inşallah buluşturacağız. Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nin hemen avlusunda burada da işte İstanbul Fatih Camii'nin avlusunda, kitap fuarlarının huzur veren atmosferini inşallah okuyucularımızla buluşturacağız. Fatih Camii'nin hemen bitişiğinde gerçekleşecek bu ilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat, aile, genç, çocuk gibi pek çok alanda yayınlanmış nitelikli kitapları, okuyucularıyla buluşturacağız inşallah. Fuar süresince gerçekleştirilecek söyleşi ve imza günlerinde yazarları, kitapseverlerle buluşturacak, bunun yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler ve özellikle hemen yanımızdaki çadırda çocuklara yönelik aktiviteler, etkinlikler gerçekleştireceğiz. Oruç mevsimini bilgiyle zenginleştiren, ibadet günlerimizi kitapla bereketlendiren bu değerli hizmetlerde emeği bulunan bütün yayınevi sahiplerine ve çalışanlarına Türkiye Diyanet Vakfımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensuplarına bilgiye, bilime, kitaba gönül veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum"
Prof. Dr. Ali Erbaş, kurdele kesim töreninin ardından fuar çadırını gezdi.
Erbaş'a, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş eşlik etti.
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