Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'ye Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'ye Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze\'ye Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyoruz
19.08.2025 15:12
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerinin hızla devam ettiğini ve camilerden yardım toplandığını açıkladı. Erbaş, Kudüs'un önemine vurgu yaparak, Kudüs Biyografisi Belgeseli'nin tanıtımı sırasında Diyanet'in Kudüs çalışmalarını anlattı. Ayrıca, maddi ve insani yardımların sürdürülmesi için yeni bir heyet oluşturduklarını ve halkı boykot çağrısında bulunduklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze için yardım faaliyetlerinin büyük bir hızla devam ettiğini, camilerden toplanan yardımları Gazze'ye ulaştırma gayreti içinde olduklarını bildirdi.

Erbaş, başkanlıktaki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen "3 ciltlik Darüsselam Kudüs Eseri ve 26 bölümlük Kudüs Biyografisi Belgeseli" tanıtım programında konuştu.

Kudüs'ün peygamberler şehri olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen pek çok peygamberin kendilerine Kudüs'ü hatırlattığını belirten Erbaş, 1948'den itibaren Kudüs'teki huzurun bozulduğunu, burayı görmezden gelmenin mümkün olmadığını söyledi.

Kudüs Biyografisinin, başkanlığın Kudüs çalışmalarının taçlanmış hali olduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

" İstanbul'da 2018 yılında büyük bir uluslararası Kudüs sempozyumu yaptık. 100'ün üzerinde ilim adamı katıldı. Cuma hutbelerimizde doğrudan konuyu ele alan onlarca hutbe okuttuk. Kudüs, Filistin ve Gazze konusunda okuttuğumuz hutbelerin sayısı epeyce fazladır. 90 bini aşkın camimizde, sabah ve yatsı namazlarında Kur'an ve dua programları icra ediyoruz. Farklı dillerde yazılı ve görsel yayınlarla dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz. İslam dünyasındaki dini liderlerle yüz yüze ve çevirim içi toplantılar yapıyoruz. 7 Ekim'den hemen sonraki günlerde yaklaşık 100 ülke ve yüzlerce katılımcıyla farklı zamanlarda toplantı yaptık. Çalışmaları takip ve organize etmek üzere bir komisyon oluşturduk. Filistin'e Destek Komisyonu, o komisyonu, sivil toplum kuruluşlarımızdan 70 kadarını burada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda toplayarak hem Kudüs hem Filistin hem Gazze ile ilgili neler yapabiliriz, müzakere ettik. Defalarca basın toplantısı yaptık. Sivil tepkilere öncülük ettik."

"Umre Hizmetleri ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımızı kurduk"

Gazze'ye yardımları daha güçlü ve organize hale getirebilmek için bir heyet oluşturduklarını anımsatan Erbaş, "Maddi ve insani yardım faaliyetlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Tüm camilerimizden yardımlar topluyoruz. Zaman zaman Gazze'ye ulaştırmaya gayret ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımızın ekipleri sahada çalışıyor. İşgalcileri destekleyen firmalara yönelik boykot kararı aldık ve halkımızı da boykota davet ettik. Bu kararımız çok ciddi karşılık buldu." dedi.

Erbaş, Kudüs'ü her zaman gündemde tutmak için Umre Hizmetleri ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığını kurduklarını belirterek, "İnşallah problemler sıkıntılar azalır ve Kudüs'e milletimizin ziyaretleri devam eder." ifadelerini kullandı.

Tanıtım programında, Diyanet İşleri Başkanlığının Kudüs çalışmaları ve Kudüs Biyografisi Belgeseli ile ilgili video gösterimi yapıldı.

Programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, başkanlık bürokratları, personeli ve davetliler de katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Ali Erbaş, Politika, Güncel, Kudüs, Gazze, Son Dakika

14:17
