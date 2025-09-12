Manifest grubu Diyanet\'in gündeminde! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Cuma hutbesi, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" başlığıyla yayınlandı.

AİLE, TOPLUMUN TEMELİ

Hutbede, "Huzurlu bir toplumun teminatı sağlam ve güçlü bir ailedir. Aile, dinen evlenmelerine engel bulunmayan bir erkek ve bir kadının meşru nikahla kurdukları mutluluk ve muhabbet yuvasıdır" ifadelerine yer verildi. Ailenin, inanç ve kimliğin şekillendiği, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı eşsiz bir kurum olduğu vurgulandı.

PEYGAMBERİMİZİN AİLE AHLAKI

Hutbede, aile ahlakına yönelik güzelliklerin Peygamber Efendimiz'den (s.a.s) öğrenildiği ifade edildi. Hz. Muhammed'in ailesine karşı nazik, zarif ve incitmeyen tavırları örnek gösterildi. Eşi Hz. Hatice'ye duyduğu sevgiyi dile getirmesi ve aile için yapılan fedakarlıkları ibadet kabul eden hadislerine dikkat çekildi.

AHLAKİ DEĞERLERDEN UZAKLAŞMA UYARISI

Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu ahlaki değerlerden uzaklaşmanın ailelerde huzursuzluk getirdiği kaydedildi. Günümüzde aileyi hedef alan mihrakların kadın ve erkek rollerini zayıflatmaya çalıştığına işaret edildi.

SAPKINLIK VE NİKAHSIZ BİRLİKTELİKLERE ELEŞTİRİ

İslam'ın haram kıldığı sapkınlıkların medeni birliktelik adıyla meşrulaştırılmaya çalışıldığı, nikahsız beraberliklerin normal, evliliğin ise yük gibi gösterildiği belirtildi. Oysa evliliğin Allah'ın emri, Peygamber'in sünneti ve neslin devamı için zaruri olduğu vurgulandı.

"ÇARPIK İLİŞKİLER VE BOŞANMALAR SIRADANLAŞTIRILMAMALI"

Hutbede, zinaya giden yolların meşrulaştırılmaması gerektiği hatırlatıldı. Çıplaklık, alkol, kumar ve madde bağımlılığının normalleştirilmesinin toplumu ifsat ettiği ifade edildi. "Çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir" denildi.

AİLE, KÜRESEL TEHDİT ALTINDA

Aile yapısının tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler ve çıkar çevrelerinin kuşatması altında olduğu vurgulandı. Bu şer odaklarının aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri kimliksiz bırakmayı amaçladığı belirtildi.

AİLEYİ KORUMAK DİNİ VE İNSANİ SORUMLULUK

Aileyi korumanın ve güçlendirmenin yalnızca bireysel değil, dini, ahlaki ve insani bir sorumluluk olduğu kaydedildi. Aile hayatında Allah'ın helal-haram sınırlarının gözetilmesi, Peygamberimizin ahlakının örnek alınması gerektiği belirtildi.

AİLE İÇİ İLETİŞİM VE SORUMLULUKLAR

Hutbede, aile içi iletişimin önemine vurgu yapılarak, televizyon ve telefon başında heba edilen zamanın aileyle kaliteli vakit geçirmeye ayrılması gerektiği ifade edildi. Çocukların sevgi ve ilgiyle büyütülmesi, ailenin sıcaklığından mahrum bırakılmaması gerektiği dile getirildi.

HUTBE DUA İLE SON BULDU

Hutbe, Peygamber Efendimiz'in duasıyla sona erdi:

"Her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı olan kullarından eyle."