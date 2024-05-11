Diyarbakır Anneleri, Anneler Günü\'ne Çocuklarından Ayrı Giriyor

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana eski HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbetini" sürdüren anneler, bu yıl da Anneler Günü'ne buruk giriyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırıldığını iddia eden ve bulunmasını isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı "evlat nöbeti" sürüyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 375 ailenin katılımıyla devam eden eylemde, 53 aile evladına kavuştu. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, bu yıl da Anneler Günü'ne çocuklarından ayrı girmenin hüznünü yaşıyor.

Diyarbakır annelerinden 3 Eylül günü başlayan eyleme katıldıktan sonra oğlu Mustafa'ya kavuşan Ayşegül Biçer, diğer annelerin çocuklarına kavuşması için mücadele ettiğini belirterek, "Anneler Günü'nde annelerin yüreği buruk. Annelerin yüreği yangın yeri. Burada feryat figan annelerin seslerini duymayanlara çağrı yapmak istiyorum, Anneler Günü ama anneler evlatlarından ayrı. Siz olsanız bunu kaldırabilir misiniz? Beş dakika gözlerinizi kapattın ve buradaki annelerin neler yaşadığını düşünün. Allah rızası için bu ailelerin feryadını artık herkes duysun. Yeter artık çocuklarımız bir hiç uğruna ölmesin. Annelerimiz de burada acı içerisinde kalmasın" dedi.

Oğlu Bayram için 5 yıldır oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, evladı için verdiği mücadeleden yılmayacağını söyledi. Evladına kavuşmadan eyleminden vazgeçmeyeceğini belirten anne Elhaman, "Anneler Günü'nde ben oğluma hasretim. 7 Anneler Günü geçti. Benim evladım Anneler Günü'nü hiç kaçırmazdı. Her zaman bana hediye alırdı." diye konuştu.