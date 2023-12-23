Diyarbakır, Bingöl, Siirt ve Batman\'da sağlık çalışanları Gazze için yürüdü

Diyarbakır, Bingöl, Siirt ve Batman'da hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Evlendirme Dairesi önünde toplanan aralarında hekim, sağlık çalışanı, öğrenci ve çocukların bulunduğu grup, 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Filistin bayrağının renklerinden oluşan uçan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, yaptığı açıklamada, Gazze'deki katliamı lanetlemek adına toplandıklarını söyledi.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası şehit olan 3 yaşındaki Rim'in doğum günü olduğunu belirten Araç, şöyle dedi:

"Eğer Rim yaşasaydı bugün doğum gününü kutlayacaktı ama maalesef şehit oldu. Biz hem onu anmak hem de oradaki çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermek amacıyla kendi çocuklarımızla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Bugünün Dünya Şehit Çocuklar Günü olarak anılması için çaba gösterdik. Biz sağlıkçılar ve hekimler olarak çocuklarımızla birlikte Filistinli çocukların yanında olduğumuzu gösterebilmek için buradayız."

Bingöl

Bingöl'de beyaz önlüklerini giyen hekim ve sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra dövizler taşıyarak Ulu Cami önünden slogan atmadan Türk Telekom Kavşağı'na kadar yürüdü.

Uzman Dr. Veysel Güleç, grup adına burada yaptığı konuşmada, İsrail saldırılarına tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların ve meslektaşlarının korunması adına mesleklerine uygun bir duruş ortaya koymaya kararlı oldukların söyledi.

Güleç, "Hastanemizde İsrail'e destek veren hiçbir gıda ürünü istemiyoruz." dedi.

Siirt

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan ve "Ben doktorum hedef değil" ve "Beyaz önlükler kana bulanmasın" yazılı dövizler taşıyan grup, Güres Caddesi'ndeki Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

Dr. Nurettin Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamında insanlığın çiğnendiğini söyledi.

İsrail'in en büyük düşmanının gerçekler olduğunu ve gerçeğin temsilcilerinin ise basın mensupları ve gazeteciler olduğunu ifade eden Yıldırım, "İsrail onlarca yıldır gazetecileri hedef almaktayken, sadece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 98 gazeteci öldürüldü. Nerede basının özgürlüğü, nerede dokunulmazlık?" ifadelerini kullandı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği basın açıklaması, okunan duanın ardından sona erdi.

Batman

Batman'da sağlık çalışanları Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek için Batman Park'tan Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Doç. Dr. Hüseyin Arpağ, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarına tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların ve meslektaşlarının korunması adına mesleklerine uygun bir duruş ortaya koymaya kararlı oldukların kaydetti.

Arpağ, "Filistinli masumların sesi olmak için, siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak ve bu zulme engel olmak, vicdanlı kalabilmenin hala mümkün olduğunu haykırmak için buradayız." dedi.