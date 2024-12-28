Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır\'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması sürüyor. Tutuklu sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Dava, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle devam ediyor.

28.12.2024 09:37  Güncelleme: 09:40
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DİYARBAKIR'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davanın 2'nci duruşmasının 3'üncü gününde; tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DURUŞMA SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. 26 Aralık'ta başlayan, dün de devam eden ve bugün saat 10.00'a ertelenen duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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