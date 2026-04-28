Diyarbakır'da Ağaç Sökümü Tartışması...Büyükşehir Belediyesi, Yapılan Ankette Halkın Projeye Onay Verdiğini Belirtti, Çevreciler Oturma Eylemi Yaptı

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Bulvarı üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ağaçların sökülmesi kentte tartışmalara neden oldu. Büyükşehir Belediyesi, yapılan halk oylamasında katılımcıların yüzde 96'sı projeye onay verdiğini ve bu kapsamda sınırlı sayıdaki ağacın bilimsel ve uygun yöntemlerle taşındığını savundu. Amed Ekoloji Derneği üyeleri ise bulvarda başlattıkları oturma eyleminde ağaçların sökümüne izin vermeyeceklerini bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında yol altyapısı ve üstyapısı yeniden düzenleniyor. Çalışma kapsamında bulvardaki ağaçların sökülmesi kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşunun tepkisine neden oldu.

Aralarında Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Ekoloji Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri çalışmanın yürütüldüğü Fırat Bulvarı'na gelerek oturma eylemi başlattı.

"Ağaç kıyımına karşı mahalleyi veya semti ayağa kaldıracağız"

Ekoji Derneği yöneticisi Mehdin Aslan, buradaki ağaçların semt sakinlerinin kırmızı çizgisi olduğunu ifede ederek, "Ben yaklaşık 50 yıldır Diyarbakır'dayım. 25-30 yıldır da bu semte ikamet ediyorum. Bu semtin doğasına, toprağına, ağacına kesinlikle karışılmaması taraftarıyım. Herhangi bir projelendirme yapıldığı zaman şu ağaçların ağaç kıyımına karşı mahalleyi veya semti ayağa kaldıracağımızı kim ne görüşte olursa olsun bilmesi gerek. Kesinlikle kırmızı çizgi çizgimizdir. 25-30 yıldır burada ekili olan ağaçları kaldırıp başka yere götürüp tekrar yeşertme ihtimali yüzde sıfır. Bununla bizi kandırmasınlar. Kimse bununla bizi sınamasın. Ağaçlarla bizi sınamasın. Oksijenimiz bu ağaçlardadır" diye konuştu.

"Bu çarpı işaretleri bizim hafızamızla hafızamızda çok anlamı var"

Sökülmesi planlan ağaçları çarpı işaretinin atılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ın çevresinde olsun ilçelerinde olsun zaten her tarafta ekolojik kıyımlar var. Bir de şehir içinde bir de belediye tarafından özellikle bizim belediyeler tarafından bu tarzdaki projelerin ekoloji aktivistleri göz önünde bulundurarak ele alınması lazım, sorulması lazım, soruşturmaları lazım. Yok öyle, kendi başına gel, kendi başına projelendir, ben burada yol genişletmesi yapacağım ama ağaç kıyımı yapacağım. Öyle bir şey yok. İşaretlenen bütün ağaçlar kesilecektir. Bir de hafızamızla oynanıyor. Bakın ağaçların üzerinde çarpı işaretleri var. Bu çarpı işaretlerin bizim hafızamızda çok anlamı var. Bu çarpı işaretleriyle bugün de ağaçlarımızı, doğamızı katletmeyi düşünüyorlarsa o kim olursa olsun engel olacağız. Bunu bilmesi lazım."

"Bizi oksijensiz öldüreceklerse gelip burada öldürsünler o zaman"

Ağaçların sökülmesinden vazgeçilene kadar eylemlerinin sürdüreceklerini söyleyen Aslan, "Bu refüjde bütün ağaçlarının kesileceği söyleniyor. Bu da kesinlikle semtimizi oksijensiz bırakacak anlamındadır. Yani bizi oksijensiz öldüreceklerse gelip burada öldürsünler o zaman. Kesinlikle izin vermeyiz. Ağaçlarımıza karışmasınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ne projelendiriyorlarsa projelendirsinler. Ağaç kıyımına müsaade etmeden veya ortam yaratmadan ne yapıyorlarsa yapsınlar."

Büyükşehir Belediyesi: Ekolojik dengeyi gözeten ve çağın gerekliliklerine uygun kapsamlı bir proje hazırlanmıştır

Konuya ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, halkın talepleri ve kentin güncel ihtiyaçları dikkate alınarak projenin hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bugün Fırat Bulvarı üzerinde yürütülen çalışmalara ilişkin kamuoyunda yer alan yanlış ve yanıltıcı bilgilerin düzeltilmesi amacıyla aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zaruri görülmüştür. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, halkın taleplerini ve kentin güncel ihtiyaçlarını dikkate alma sorumluluğuyla ekolojik dengeyi gözeten ve çağın gerekliliklerine uygun kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. Proje kapsamında yolun genişletilerek altı şeride çıkarılması, modern kaldırım düzenlemelerinin yapılması, bisiklet yolunun inşa edilmesi, yağmur suyu altyapısının yenilenmesi, aydınlatma sisteminin modernize edilmesi, kavşak düzenlemeleri ile orta refüj ve peyzaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Proje hazırlık süreci kentte faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri, ilgili paydaşlar ve ekoloji hareketleriyle paylaşılmış"

Proje sürecinde, bulvar üzerinde ikamet eden yurttaşlar, işletme sahipleri ve yolu aktif olarak kullanan yurttaşlarla tüm detayların şeffaf bir şekilde paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda bin kişiyle yüz yüze anket çalışması yürütülmüştür. Yapılan halk oylamasında katılımcıların yüzde 96'sı projeye onay vermiştir. Ayrıca proje hazırlık süreci kentte faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri, ilgili paydaşlar ve ekoloji hareketleriyle paylaşılmış, çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda farklı görüşler değerlendirilmiş, anlaşmazlıkların önemli bir kısmı karşılıklı mutabakatla giderilmiştir. İtiraz edilen hususlar hassasiyetle ele alınmış ve ilgili birimlere azami memnuniyetin sağlanması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir."

"Sınırlı sayıdaki ağaç, bilimsel ve uygun yöntemlerle yerinden alınarak uygun alanlarda yeniden toprakla buluşturulmuştur"

Proje, herhangi bir dayatma ya da oldu bitti anlayışıyla değil, ortak akıl ve katılımcı bir süreçle şekillendirildiği ifade edilen açıklamada, "Söz konusu itiraz edilen konularda demokratik ve ekolojik kamuoyuyla aynı hassasiyet ve duyguyu taşıyor ve dikkate değer görüyoruz. Bu kapsamda yalnızca sınırlı sayıdaki ağaç, bilimsel ve uygun yöntemlerle yerinden alınarak uygun alanlarda yeniden toprakla buluşturulmuştur. Kentin ihtiyaçlarını ve halkın iradesini esas alan bu çalışmaya yönelik gerçek dışı değerlendirmelerin kamuoyunu yanıltmaması adına, doğru bilgilendirme sorumluluğumuzu bir kez daha yineliyoruz" denildi.