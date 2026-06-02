Diyarbakır\'da Bayramda Turist Yoğunluğu

DİYARBAKIR'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, "10 binlerce insan Diyarbakır'a akın etti. Daha önce yağışlardan dolayı zor günler geçiren esnaf için bayram adeta can suyu oldu" dedi.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği kentlerden biri olan Diyarbakır'da tarihi ve kültürel mekanlarda yoğunluk yaşandı. Başta Sur ilçesi olmak üzere kentin turistik noktalarını ziyaret eden binlerce kişi, otellerde doluluğun artmasını sağlarken, alışveriş hareketliliği de esnafın satışlarına yansıdı.

'OTELLERDE YER BULMAK ZORLAŞTI'

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, kentin bayram boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Her yerde deniz, kum var. Ama tarih, medeniyet, kültür ve manevi değerler Diyarbakır'da var. Bunu fark ettiler, dolu dolu geçen bir bayram tatili vardı. Oteller hemen hemen hepsi dolu ve yer yok. On binlerce insan Diyarbakır'a akın etti. İnanın bu sokaklarda yürümek bile zorlaşıyordu. Çok güzel bir bayram tatili geçirdik. Daha önceki yağışlardan dolayı esnaf bayağı kötü durumdaydı, kardan, yağmurdan dolayı. Ama bayram can suyu oldu. ve esnafa çok çok büyük bir katkı sağladı. İnşallah devamını bekliyoruz. Yani öyle görülüyor. Gelen talepler bu yönde. Turizmle ilgili bayağı yoğun bir talep var. Otellerde doluluk oranı hemen hemen yüzde yüz. Yer yok ve yeni butik oteller açılıyor, bunlarda bile yer yok. Çok iyi geçti. Bütün oteller hemen hemen doluydu. Akın akın insanlar geldi buraya. Diyarbakır bu bayram haftasını çok güzel geçirdi" diye konuştu.

'BAYRAM BOYUNCA YOĞUNLUK YAŞADIK'

Gazi Caddesi esnafından Tayfur Birtane ise bayram dönemlerinin ticari açıdan bereketli geçtiğini belirterek, "Bayramlarda özellikle kahve, badem ve şeker satışlarımız artıyor. Yerli turistler yoğun ilgi gösteriyor. Bayramlarda işlerimiz hareketleniyor ve yüzümüz gülüyor. Diyarbakır'da kalabalık aileler nedeniyle şeker satışları da yüksek oluyor. Bayram boyunca yoğunluk yaşadık. Şimdi bayram bitince cadde yeniden sakinleşti. Keşke her gün bayram olsa" dedi.