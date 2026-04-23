Diyarbakır'da Hamile Kadın Cinayeti - Son Dakika
Diyarbakır'da Hamile Kadın Cinayeti

23.04.2026 12:53
Siyabent Şeker, 3 aylık hamile Helin Eren'i öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

DİYARBAKIR'da 3 aylık hamile Helin Eren'i (19) tabancayla öldüren Siyabent Şeker (20) için hazırlanan iddianame kabul edildi. Şeker hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede; Siyabent'in, Helin'i, 'Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım' diye çağırıp, tabancayla 5 el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Olay, 24 Temmuz 2025'te gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde meydana geldi. Siyabent Şeker, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin Eren'i çağırıp, yanında getirdiği tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Helin Eren hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Siyabent Şeker, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu saat 04.00 sıralarında suç aleti silahla birlikte yakalandı. Helin Eren'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 AY ÖNCE AYRILMIŞLAR

Siyabent Şeker hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, kabul edildi. İddianamede; Helin ile Siyabent'in imam nikahıyla birlikte yaşadıkları, hamile olan maktulün yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle olay tarihinden yaklaşık olarak 1 ay önce Siyabent'ten ayrılarak ailesinin evine döndüğü, bu süreçte maktul ile şüphelinin cep telefonu ve uygulamalar üzerinden iletişime devam ettikleri, 24 Temmuz 2025'te şüpheli Siyabent'in maktul Helin'le iletişime geçerek 'Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım' gibi söylemlerde bulunarak yüz yüze görüşmek için ikna ettiği, Helin'in kuzeni Z.M. ile birlikte Siyabent ile görüşmek amacıyla saat 21.30 sıralarında Ali Emiri Caddesi Çift Kapı önüne geldikleri esnada, Helin ve kuzenini takip eden Siyabent'in, 'Ben geldim' diyerek Helin'in yanından geçip parka girdiği, sonrasında da herhangi bir şey söylemeden tabanca ile yakın mesafeden öldürücü bölgeleri de hedef alacak şekilde 5 el ateş ederek Helin'i öldürdüğü belirtildi.

'HAKARET ETTİĞİ İÇİN ATEŞ ETTİM'

İddianamede, tutuklu bulunan Siyabent Şeker'in ifadelerine de yer verildi. Siyabent, ifadesinde; Helin'i öldürme sebebinin kendisine hakaret etmesi olduğunu, olay günü çiçek mevzusu nedeniyle tartıştıklarını, daha öncesinde de bebeği aldırma üzerine de tartışmalar yaşadıklarını, olay anından önce Helin'i öldürmeyi düşünmediğini, Helin'in geçmişte olay yaşadığı ağabeyi ile kendisine tuzak kurabileceği için yanına silah aldığını, buluştukları esnada da kendisine hakaret ettiği için ateş ettiğini söylediği yer aldı.

'HELİN KESİNLİKLE KÜFRETMEDİ'

İddianamede ayrıca Helin'in kuzeni Z.M.'nin de ifadeleri yer aldı. Z.M., ifadesinde, "Helin'in Siyabent'e hiç küfürlü konuştuğunu, küfürlü mesajlar attığını görmedim. Aksine Siyabent, ona ve ailesine küfürler ederek hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Helin ve Siyabent, sanal medyada sık sık görüşüp mesajlaşıyordu. Olay tarihinde Siyabent, 'Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım' dedi. Evden çıkmadan önce Siyabent Helin'i aradı. Kesinlikle kavga hali yoktu, Helin kesinlikle küfretmedi, düzgün bir şekilde konuştular. Olay yerinde çift kapının sol kapısından geçip ilerledikleri sırada Siyabent, bir anda arkada, 'Ben geldim' diye bağırdı. Siyabent, hiç konuşmadan tişörtün altından siyah renkli bir tabancayı çıkarıp ilk başta Helin'in ayaklarına sıktı, Helin yere düştü, yerde iken Helin'e sıkmaya devam etti" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Siyabent Şeker hakkında 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatiyle cezalandırılmasına, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ve tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi talep edildi. Ayrıca Siyabent Şeker hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

'EMSAL OLABİLECEK NİTELİKTE BİR İDDİANAME İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Aile avukatı Onur Değer, "Öncelikle Helin Eren nezdinde şiddete uğramış çoğu zaman da ölümle neticelenmiş, kadına karşı şiddet ve cinayet dosyalarında emsal olabilecek nitelikte bir iddianame ile karşı karşıyayız. İddianame, özü itibarıyla maktule karşı hiçbir gerekçe olmadan yapılan eylemi hukuksal açıdan doğru bir zemine oturtmuş ve sanık ile ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiştir. Burada önemli olan nokta, kadına karşı birçok işlenen cinayet dosyalarında sanıkların haksız tahrik indirimi almak için kurguladığı iddialara geçit verilmemiştir ve haksız tahrik konusunda iddianamede çok net bir bakış açısı vardır. Cinayetin işlenme şekline bakıldığında da savunmasız bir kadına 5 el silah kullanarak, sanığın olay anındaki acımasız tavrı da görülecektir. Kadına ve çocuklara karşı işlenen suçlarda yargı makamlarının da gereken hassasiyeti göstereceğine inanmaktayız" diye konuştu.

ARKADAŞI DA EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Siyabent Şeker'in, 15 Temmuz 2025'te dini nikahla birlikte yaşadığı İlayda Alkaş'ı (22) tabancayla vurarak öldüren ve yakalanarak tutuklanan Cemal Alpaslan (30) ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. İlayda ile ilgili yürütülen soruşturmada, olay günü Siyabent'in de ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Hamile Kadın Cinayeti - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Hamile Kadın Cinayeti - Son Dakika
