Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşte kadınlar, erkek egemen sisteme ve şiddete karşı direnişlerini haykırdı. Düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kadına yönelik şiddetin artışına ve cezasızlığa dikkat çekti.

25.11.2024 21:28  Güncelleme: 21:40
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte kadınlar şiddete karşı haykırdı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde kadın sivil toplum kuruluşunca düzenlenen yürüyüşe DEM Parti Grup Başkanı Vekili Gülistan Koçyiğit, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili belediye kadın eş başkanları ve çok sayıda kadın katıldı.

Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, yoğun güvenlik önlemleri altında Keçi Burcu'na yürüdü. Yürüyüş boyunca polis, kadınlara terör örgütü PKK'yla ilişkili slogan atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yürüyüşün son bulduğu Keçi Burcu önünde basın açıklamasını okuyan DEM Parti Diyarbakır Kadın Meclisi Sözcüsü Güliz Kaya Demiroğlu, şiddete karşı direnişlerini haykırmak için bir arada olduklarını söyledi. Demiroğlu, "Biz kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, her alanda varoluşumuzu hedef alan erkek egemen sisteme ve onun şiddetine karşı direnişimizi haykırmak için buradayız. Kadınların tarih boyunca süregelen direnişi, bugün dünyanın dört bir yanında, evlerde, sokaklarda, işyerlerinde ve cezaevlerinde yankılanmaya devam ediyor. Ancak biliyoruz ki; erkek şiddeti, yalnızca faillerin bireysel eylemleriyle sınırlı değil; bu şiddeti mümkün kılan devlet politikalarıyla, cezasızlıkla ve patriyarkanın ideolojik dayatmalarıyla örgütleniyor" dedi.

'İktidar alanda söz sahibi kadınların varlığını tehdit olarak görmekte'

Kadınlar toplumsal yaşamın her alanda şiddete maruz kalmakta ve koruma kararlarının varlığına rağmen kamuya açık alanlarda öldürdüklerini söyleyen Demiroğlu, "Öte yandan da kadına karşı şiddetle mücadele eden kadın hak savunucuları, gazeteciler, siyasetçiler gözaltına alınıp, tutuklanmaktadır. İktidar, siyasal, sosyal, özel ve kamusal alanda söz sahibi kadınların varlığını tehdit olarak görmekte, kadını aile kurumu içerisine hapsetmek istemekte ve yargı tacizleriyle susturmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

'Kadına yönelik işlenen suçlar yargı eliyle cezasızlıkla sonuçlanıyor'

2024 yılına ait verilerde, 2023 yılına kıyasla kadına yönelik tüm şiddet türlerinde bir artış olduğunu aktaran Demiroğlu, şunları söyledi:

"Özellikle cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve fiziksel şiddette meydana gelen artış toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve şiddet döngüsünün ne denli derinleştiğini gözler önüne sermektedir. Adalete erişimin önündeki engeller, var olan sistemin etkin ve yeterli bir şekilde uygulanmaması, kadınların inandırıcılığının sorgulanması, ceza davalarının kamuoyundan ve kadın örgütlerinden kaçırılması, kadın örgütlerinin müdahillik taleplerinin reddedilerek şiddet mağduru kadının yalnızlaştırılması, şiddet faillerine hiç ceza verilmemesi ya da verilen cezalarda haksız tahrik, iyi hal indirimi gibi sembolik cezaların uygulanması durumu kadına yönelik işlenen suçların yargı eliyle cezasızlıkla sonuçlanmasına yol açmaktadır. Eğitim, yaş, din, etnisite gibi özelliklerine bakılmaksızın tüm sosyal katmanlardan milyonlarca kadın, çocuk ve LGBTİ +'lar insanlık dışı şiddete maruz kalmaya devam ederken, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki birçok devlet kağıt yığınları haline dönüştürdükleri temel insan hakları belgelerini uygulamamakta adeta yarışıyorlar. Biz kadınlar, bu düzenin karanlığını yırtmaya, yaşamı ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz. Eşitlik ve özgürlük mücadelesinde büyük bedellerle yolumuza ışık tutan tüm kadın yoldaşlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anarak onlardan da aldığımız güçle hep birlikte varlık mücadelemizi haykırıyoruz."

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

Diyarbakır\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

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