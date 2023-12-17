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Diyarbakır'da kadınlar İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da kadınlar İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Diyarbakır'da HÜDA PAR İl Gençlik Kolları öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak yürüyen kadınlar, İsrail'in sivillere yönelik vahşetini kınadı ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Diyarbakır\'da kadınlar İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto etti
17.12.2023 - 17:25,
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Diyarbakır'da kadınlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Gençlik Kolları öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Gaziler semti mevkisinde bir araya gelen kadınlar, "Gazze'de kadınlar ölmesin" yazılı pankart açtı.

Kadınlar buradan ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine slogan atarak Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Sümeyra Doğan, bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivillere yönelik kitlesel bir vahşetin gerçekleştirildiğini ifade eden Doğan, "Yapmış oldukları saldırılarda hiçbir kural, kaide ve ölçü tanımamakta, kadın, çocuk, yaşlı ve bebekleri acımadan katletmektedirler. Bu vahşet, Batı'nın gerçek yüzünü ortaya çıkararak maskelerini tek tek düşürmüştür." dedi.

Katliamın bir an önce durdurulması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getiren Doğan, İsrail ürünlerinin protesto edilmesi çağrısı yaptı.

Okunan duaların ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Gençlik, İsrail, Gazze, Son Dakika

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