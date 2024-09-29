Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

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İsrail'in suikastında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posteri, Diyarbakır'ın tarihi surlarına asıldı. Poster, "Yolun yolumuzdur ey şehid" mesajıyla birlikte sergilendi.

NASRALLAH'IN POSTERİNİ SURLARA ASTILAR

İsrail'in önceki gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü açıklanmıştı. Nasrallah'ın posteri Diyarbakır surlarına asıldı. Ellerinde Hizbullah ve Filistin bayrakları taşıyan grubun astığı Nasrallah'ın posterinde, "Yolun yolumuzdur ey şehid" yazısı yer aldı.

HASAN NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.