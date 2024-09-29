Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç - Son Dakika
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Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posteri, Diyarbakır'ın tarihi surlarına asıldı. Posterde, "Yolun yolumuzdur ey şehid" mesajının yer alması dikkat çekti.

29.09.2024 13:37  Güncelleme: 17:39
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İsrail'in suikastında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posteri, Diyarbakır'ın tarihi surlarına asıldı. Poster, "Yolun yolumuzdur ey şehid" mesajıyla birlikte sergilendi.

NASRALLAH'IN POSTERİNİ SURLARA ASTILAR

İsrail'in önceki gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü açıklanmıştı. Nasrallah'ın posteri Diyarbakır surlarına asıldı. Ellerinde Hizbullah ve Filistin bayrakları taşıyan grubun astığı Nasrallah'ın posterinde, "Yolun yolumuzdur ey şehid" yazısı yer aldı.

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

HASAN NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç
Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Hasan Nasrallah, Diyarbakır, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Sarıal:
    yani nasrallah gibi sıgınakda ölmektir yolun öyle mi 155 58 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Sudi Arabistan bile bunları tınlamıyor bizimkilere ne oluyor? 142 44 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Neden resim asıyorsunuz Kimseyi tutan yok .... Gidin savaşın madem yolu yolunuz ... 135 29 Yanıtla
  • null:
    Ne varsa DİYARBEKİRDE var,Trabzondan Diyarbekire selam olsun.. 58 106 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Buradan şova gerek yok, gidin omuz omuza savaşın işte. Sizi tutan mı var? Hatta yol paranız benden :) 105 23 Yanıtla
  • Emir Emir:
    PANKARTI AÇANLAR ÇOCUK,BEBEK KATİLİ İSRAİL VE ABD İLE MÜCADELE İÇİN BEYRUTA,FİLİSTİNE GİTMESİ GEREK SİZLERİ MÜCADELE İÇİN DESTEKLİYORUM. 68 22 Yanıtla
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