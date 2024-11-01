Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı

Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir ekmek fırınında soygun girişiminde bulunan Emrullah V., elindeki döner bıçağıyla işçileri tehdit ederek paraları almaya çalıştı. Olay sırasında esnaf ve işçiler yaralanırken, mesaisine giderken şans eseri olayı gören polis memuru şüpheliyi bacağından vurdu.

01.11.2024 11:11
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde soygun için girdiği ekmek fırınında 2 işçi ile olaya müdahale etmek isteyen esnafı bıçakla yaralayan Emrullah V., bu sırada mesaisine giderken olaya müdahale eden polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

KASADAKİ PARALARI İSTEDİ

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına gelen Emrullah V., yanında getirdiği döner bıçağı ve bıçakla çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar direnince arbede çıktı.

Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı

MESAİYE GİDEN POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sokağa da taşınan arbedede fırın işçileri Ş.G., K.B. ve olaya müdahale etmek isteyen esnaf O.K. yaralandı. Bu sırada mesaisine gitmek için bölgeden geçerken olayı gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Polis, direnen Emrullah V.'yi bacağından vurdu.

Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrullah V. ve diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yenişehir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Ekmek, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekmek fırınında döner bıçaklı soygun girişimi: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ali azez:
    eline sağlık polis 53 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sakın polise ceza felan olmasın hatta ödül verin 54 0 Yanıtla
  • Abüzar Öztas:
    eline sağlık kardeşim, polise tam yetki 49 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    biri gecesini gündüzüne katsın çalışsın diğer kurnaz gelsin zorla hepsini alsın olacak işmi Adalet vicdan nerdesin ? 36 0 Yanıtla
  • Ramo:
    keşke kafasından vursaydı , polisimizin ellerine sağlık 32 2 Yanıtla
  • Oyun Oyna:
    Olması gereken bu orası burası oynayana taviz vermeyin 28 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Tamam savcı şimdi polis onu bacağından vurdu diye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle davasını açar 15 0 Yanıtla
  • null:
    Taş attıkları polis.. 7 0 Yanıtla
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