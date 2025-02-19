Diyarbakır\'da Terör Operasyonları ve Asayiş Raporu

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentte 2024'te gerçekleştirilen terör operasyonlarına ilişkin, "Geçen yıl 5 bin 94 terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1415 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 171'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 114'ü tutuklanmıştır. Biri kırmızı, 2'si gri kategoride olmak üzere, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Vali Zorluoğlu, Valilikte düzenlenen "2024 Asayiş Değerlendirme Toplantısı"nda, geçen yıl kentte terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.

Asayiş ve güvenliğin sağlanması konusunda gerekli karar ve tedbirleri almakla yükümlü olduğunu ifade eden Zorluoğlu, güvenlik güçlerinin ülke sınırları içerisinde ve sınır ötesinde yaptığı etkili mücadele sayesinde huzurun tesis edildiğini belirtti.

Murat Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar özellikle terör olayları nedeniyle asayiş ve güvenlik sorunu yaşayan Diyarbakır artık huzurlu ve güvenli bir şehir haline gelmiştir. Artık esnafımız sabah dükkanını daha bir güvenle açıyor, anneler çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarına gönderiyor, iş adamları yatırımlarına hız veriyor, kırsal alanda dağlarımız, yaylalarımız hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın istifadesine sunuluyor. Diyarbakır'da artık gündemimiz yatırım, istihdam, üretim, tarım, ticaret ve turizmdir. Kısacası Diyarbakır'ın asayiş ve güvenlik bakımından Türkiye'nin herhangi başka bir ilinden farkı kalmamıştır. Hatta birçok bakımdan daha iyi duruma gelmiştir. Bunda güvenlik kuvvetlerimizin gayretli ve özverili çalışmaları kadar, Diyarbakır halkının verdiği desteğin de çok büyük payı vardır."

2024 yılında kentte 36 bin 11 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Zorluoğlu, 2023 yılına göre asayiş olaylarında yüzde 12 azalma olduğunu ve emniyet bölgesinde olayların azalış sıralamasında 30 büyükşehir arasında Diyarbakır'ın 2. sırada yer aldığını kaydetti.

İşlenen suçların aydınlatılması konusunda da bilgi veren Zorluoğlu, "Emniyet bölgesinde olay aydınlatma oranı 2023'te yüzde 81,3 iken, bu 2024'te yüzde 10,5 artışla yüzde 91,8 olmuş ve toplamda 28 bin 290 olay aydınlatılmıştır. Jandarma bölgesinde olay aydınlatma oranı 2023'te yüzde 93 iken, bu oran 2024'te yüzde 2'lik artışla yüzde 95 olmuş ve toplamda 4 bin 958 olay aydınlatılmıştır. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olanlardan 2023'te 3 bin 285 kişi yakalanmış iken, söz konusu yakalanma oranı 2024'te yüzde 30 artarak 4 bin 260 olmuştur." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, mal varlığına karşı işlenen suçlarda, 2023'te 5 bin 888 olan olay sayısında yüzde 34,2 azalmanın olduğunu ve geçen yıl 3 bin 875 suçun işlendiğini belirtti.

Kişilere karşı işlenen suçlarda ise 2023'te 11 bin 875 olan olay sayısının geçen yıl yüzde 5 azalarak, 11 bin 286'ya gerilediğini ifade eden Zorluoğlu, "Çocuğa karşı cinsel istismar" suçunda önceki yıla göre geçen yıl yüzde 14 artış meydana geldiğine işaret etti.

Vali Zorluoğlu, "Çocuklar artık daha bilinçli ve bunu öğretmenlerine, ailesine ve güvendiği bir arkadaşına iletebiliyor. Dolayısıyla burada suçun artmasından ziyade bunların yetkili makamlara bildirilmesinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun arkasındaki temel nedenin bu olduğunu düşünüyoruz. Burada elbette hiç olmasın böyle bir şey ama olduğunda da mutlaka güvenlik birimlerimize ulaşılabilecek bir durumda olunsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör operasyonlarında yüzde 49 artış sağlandı

Zorluoğlu, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2023'e oranla geçen yıl yüzde 49 artış olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 5 bin 94 terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1415 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 171'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 114'ü tutuklanmıştır. Biri kırmızı, 2'si gri kategoride olmak üzere, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörizmin finansmanına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda geçen yıl tümü emniyet tarafından 5 operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonlar sonucu 21 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi. Organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl 10 operasyon gerçekleştirildi, 143 şüpheli gözaltına alındı, 62'si tutuklandı, 60'ı hakkında adli kontrol kararı uygulandı."

Murat Zorluoğlu, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2023'te 906 operasyon yapıldığını geçen yıl ise gerçekleştirilen 1115 operasyonda gözaltına alınan 773 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını belirtti.

766 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Geçen yıl 766 uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildiğini aktaran Zorluoğlu, operasyonlarda yaklaşık 30 ton uyuşturucu, 197 bin uyuşturucu nitelikte hap, 97 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini, gözaltına alınan 7 bin 338 şüpheliden 1011'i hakkında adli kontrol kararı uygulandığını, 902'sinin de tutuklandığını kaydetti.

Zorluoğlu, geçen yıl göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 16 operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını ve 7 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığını söyledi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 11 bin 371 sosyal medya hesabından 2 bin 544'ünün terörle iltisaklı olduğu tespit edildiğini anlatan Zorluoğlu, "Bu bağlamda bir önceki yıla göre operasyon oranı yüzde 240 artarak, 85 operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda 458 kişi gözaltına alınmış ve 189 kişi tutuklanmıştır." dedi.

Vali Zorluoğlu, 2023'te trafik kazalarında 71 kişinin hayatını kaybettiğini, geçen yıl yapılan denetimler sayesinde bu sayının yüzde 65 azalarak 43'e düştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyaseti ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın direktifleri çerçevesinde kaymakamlar, emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla birlikte kentin huzuru için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Asayiş ve güvenlikle ilgili her alanda ilimizde 2024 yılında çok olumlu ilerlemeler kaydettik. İnşallah vatandaşlarımızın destekleriyle 2025 yılı asayiş ve güvenlik hadiselerinin şehrimizde daha da azalacağı bir yıl olacaktır. Bu başarının esas kahramanları cefakar emniyet ve jandarma personelimizdir. Huzurlarınızda onlara yürekten teşekkür ediyorum."

"13 ilçe belediyesi 2028'e kadar hayvan barınakları yapıp hizmete almak zorunda"

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi veren Zorluoğlu, "İlimizde yaklaşık 25 bin civarında sahipsiz köpek var. Bu kadar hayvana karşılık sadece Büyükşehir Belediyesinin 500 köpek kapasiteli bir köpek barınağı var. Orada da şu anda 468 köpek var. Neredeyse dolu durumda. Bunun dışında hiçbir belediyemizde böyle bir barınak yapılmış değil." sözlerini sarf etti.

Zorluoğlu, kanuna göre nüfusu 25 bin olan ilçelerde hayvan barınaklarının yapılması gerektiğini kaydederek, şunları paylaştı:

"13 ilçe belediyesi 2028 yılına kadar hayvan barınakları yapıp hizmete almak zorundadır. Sadece Silvan Belediyesinin bu konuda bir çaba içerisinde olduğunu gördük. Orada bir barınak tamamlanmak üzere. Diğer belediyelerimize de gerekli talimatları verdik. Bu konuda gerekli uyarılarımızı da yaptık. Bütün belediyelerimize 2 ay içerisinde bu konuda yapacakları çalışmaları Valiliğimize göndermeleri talimatını verdik. Bunu biz bir eylem planına dönüştüreceğiz. Orada her kurumun sorumluluğu belli olacak. Bu sorumluluklarını da yerine getirip getirmediklerini toplantılarla takip edeceğiz. Sorumluluklarını yerine getirenleri ödüllendireceğiz, getirmeyenlere de idari ve adli işlem mutlaka yapılacaktır."

Murat Zorluoğlu, belediyelere hayvan barınaklarının yapılması için yer konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.

2020-2025 yılları arasında ilde sadece 4 bin 533 sahipsiz hayvanın kısırlaştırıldığını anımsatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Belediyeler barınak, doğal yaşam alanı ve buralarda kısırlaştırma alanları oluşturacak. Bu mücadele için gerekli birimler ve personelin olması lazım. Bunları yaparak hayvan haklarını ve kentimizde vatandaşlarımızın köpek saldırısı korkusu yaşamadan gece gündüz her saatte özgürce yaşamalarını sağlayacağız. Bu durum hepimizin ortak sorunudur."

Bir gazetecinin yapımı süren şehir hastanesine ilişkin sorusu üzerine Zorluoğlu, şehir hastanesinin 2026 yılının ilk yarısında tamamlanıp hizmete gireceğini söyledi.

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır Stadyumu'nda yaşanan saha zemini sorunuyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Sahanın bakımıyla ilgili çok mücadele ettik ama geldiğimiz noktada bu tür önlemlerin uygulanamayacağını gördük. Maçlar devam ederken bunu yapamıyoruz çünkü oranın sadece yüzeyi değil zemin katman olarak da bütünüyle elden çıkmış. Oranın bütünüyle kazınıp yeniden katmanlarını oluşturup en üstünün hibrit çim yapılması lazım. Bu konuyu Sayın Bakanımızla iki kez görüştüm ve kendisiyle mutabık kaldık. İlgili genel müdür arkadaşımızla mutabık kaldık, kulübümüze de bunu söyledik. İhalesi önceden yapılacak, mayıs ayının başında buraya gireceğiz ve buranın tamamı kazınacak, yeniden yapılacak ve üstü hibrit çim olarak yapılıp inşallah 4-5 yıl hiçbir sorun olmadan bu takım orada maçlarını oynayacak. Şu anda oraya yapısal bir müdahale imkanımız yok."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da katıldı.