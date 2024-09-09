Diyarbakır'da TOKİ Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da TOKİ Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Diyarbakır'da TOKİ tarafından inşa edilen 145 konutun anahtarları, deprem mağduru hak sahiplerine düzenlenen bir törenle teslim edildi. Konutlar, 2020'deki Elazığ depreminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapıldı. Törende konuşan yetkililer, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

09.09.2024 15:46
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Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 145 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlardan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 43, Çüngüş ilçesinde ise 102 olmak üzere toplam 145 konut tamamlandı.

AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, yapımı tamamlanan konutların hak sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Çermik ve Çüngüş ilçelerinde depremden dolayı evleri hasar gören 149 hak sahibinin olduğunu ifade eden Ayaz, hak sahiplerinden 145'ine bugün kura ile konutlarının teslim edileceğini, 4 hak sahibine ise konutlarının sonraki süreçte tesliminin yapılacağını belirtti.

Ayaz, "Kuramızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Diyarbakır 3. Noteri Mehmet Turgut İlikçioğlu da konutların hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından kurayla belirlenen hak sahiplerine evlerin anahtarları teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da TOKİ Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi - Son Dakika

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