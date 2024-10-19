Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başladı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, tarihi mekanlarda dijital sergiler ve çeşitli etkinliklerle sürüyor.

19.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde tarihi mekanlar dijital sergilere ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli ve renkli kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

Festival kapsamında merkez Sur ilçesinde tarihi Dağkapı 1 ve 2 Nolu burçta açılan "Cosmoscontact" adlı dijital sergi, uzay ve evren temalarını işleyen çarpıcı eserleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de de "Sonsuzluk Kapıları" adlı dijital sergi, katılımcılara modern teknolojiyi ve geleneksel mimariyi buluşturan yenilikçi bir deneyim sunuyor. Sergi, sonsuzluk teması etrafında kurgulanmış interaktif görseller ve projeksiyonlarla ziyaretçiler için büyüleyici görsel bir ortam hazırlıyor.

Kentin tarihi mirasına ve modern sanatın gücüne dikkat çekilen sergilerle, şehrin kültürel zenginlikleri sanatseverlerle buluşturuluyor.

Vatandaşlardan Güneş Düşünekli, festival kapsamındaki etkinlikleri sıkı bir şekilde takip ettiğini söyledi.

Cosmoscontact sergisinden büyülendiğini belirten Düşünekli, "Sergiyi oluşturan çok güzel renkler, desenler mevcut. Hem Diyarbakır'ın Ongözlü Köprüsü hem de diğer tarihi unsurları çok güzel resmedilmiş. Bu tarz etkinliklerin kentimizde her zaman yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Helin Kazan da festival ile şehrin havasının değiştiğini dile getirerek, festival kapsamındaki etkinlikleri takip etmeye çalıştığını belirtti.

Cosmoscontact sergisini gezdiğini aktaran Kazan, "Mutluyum, memnunum. Elimizden geldiğince var olan kaynakları, etkinlikleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretimde de ilk defa böyle bir sergiyle karşılaştım ve sergiyi çok beğendim." diye konuştu.

Aynur Peker ise Diyarbakır'da düzenlenen kültürel faaliyetlerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sonsuzluk Kapıları sergisi için tarihi Ulu Cami'ye geldiğini anlatan Peker, serginin çok güzel olduğunu söyledi.

Peker, "Diyarbakır güzel bir şehir. Sonsuzluk Kapıları sergisine hayran kaldım. Merak edenleri bekliyoruz Diyarbakır'ımıza." dedi.

Atölye çalışmaları yapıldı, çocuklar için gösteriler sunuldu

Bu arada, festivalde merkez Kayapınar ilçesinde Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde Mustafa Erdem ile "Pandomim Atölyesi" düzenlendi.

Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde ise, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Belgesel Eğitim Projesi Atölye Çalışmaları, Belgesel Sinema Atölyesi" Doç. Dr. Hakan Aytekin ve Bahriye Kabadayı Dal'ın katılımıyla düzenlendi.

Sur ilçesinde Yenikapı Hançepek Meydanı'na kurulan Çocuk Köyünde de çocuklara yönelik, atölyeler, oyunlar ve tiyatro oyun etkinlikleri yapıldı. Lisanslı çocuk oyunları ve etkinlikleri ile Karagöz Gölge Oyunu, Nasrettin Hoca Müzikali gibi geleneksel etkinlikler çocuklarla buluştu.

Çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı etkinlik çadırlarına çocuklar katılım sağladı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Turizm, Güncel, Kültür, Sanat, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:18:47. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.