Diyarbakır, Mardin ve Siirt\'te 13 yurt 18 bin 368 yatakla yeni döneme hazır

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te 18 bin 368 yatak kapasiteli 13 yurt, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi üniversite öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda öğrencilerin daha temiz, güvenli ve konforlu ortamlarda konaklayabilmesi amacıyla odalar ve ortak kullanım alanlarında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'teki yurtlarda da temizlik, boya, altyapı çalışmaları, asansörlerin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar yürütülüyor, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal ve sportif alanlar da yeni döneme hazır hale getiriliyor.

Diyarbakır'da 8 bin 300 öğrenci kapasiteli, Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu, İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu, Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu ve Selahattin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdu da yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlanıyor.

"Öğrencilerimizi misafirperver bir şekilde karşılamak istiyoruz"

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AA muhabirine, Dicle Üniversitesinde eğitim gören öğrencileri en iyi şekilde misafir etmek için çalıştıklarını söyledi.

Önceki yıllarda yurtlarda herhangi bir kapasite sorunu yaşanmadığını ifade eden Öztekin, başvuruda bulunan öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştirildiğini belirtti.

Yurtlardaki eksikleri sürekli giderdiklerini ve hizmet standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Öztekin, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ımız çok misafirperver bir şehir. Biz de burada buraya gelen bütün öğrencilerimizi misafirperver bir şekilde karşılamak istiyoruz. Geldiklerinde çiçeklerle karşılıyoruz. Onlara hediyelerimiz oluyor. Şu anda da öğrencilerimizi en iyi şekilde misafir edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaliteyi ve standartlarımızı artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda eksiklerimizi sürekli gideriyoruz. Öğrencilerimizin daha hijyenik, kendilerini evlerinde hissedebilecekleri ve derslerini daha verimli çalışabilecekleri bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için üzerimize düşen katkıyı sunmaya çalışıyoruz."

"Üniversitemizin içinde 3 bin 600 kapasiteli 2 yurt yapıyoruz"

Yurtlarda altyapı, asansör bakımı ve onarımı, temizlik, boya ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalar yürüttüklerini anlatan Öztekin, öğrencilerin sosyal ve sportif alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla da çalıştıklarını anlattı.

Öztekin, Dicle Üniversitesinin büyük bir eğitim kurumu olduğunu, öğrenci sayısının sürekli arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da yurtlarımıza başvuran öğrencilerin hiçbirini açıkta bırakmadık şimdiye kadar. Başvuruda bulunan tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Büyük bir üniversite. Her geçen gün yeni fakülteler açılıyor. Bu sebeple yakın zamanda bu yurtlarımız yeterli olmamaya başlayacak. Bu nedenle yeni yurtlara ihtiyacımız var. Üniversitemizin içinde 3 bin 600 kapasiteli 2 yurt yapıyoruz. İçerisinde spor salonları ve sosyal donatıların olduğu, daha teknolojik yurtlar yapacağız. Yakın zamanda ihalesi yapılacak. Önümüzdeki yıla yetiştirip sezonu açmak istiyoruz."

"Yurtlarımız 5 yıldızlı otel konforunda"

Mardin'de de 4 bin 500 öğrenci kapasiteli, Artuklu Kız Öğrenci Yurdu, Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu, Midyat Hacı Ali-Naime Şahin Kız Öğrenci Yurdu ve yapımı tamamlanan Prof. Dr. Aziz Sancar Kız Öğrenci Yurdu da yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, kentte bulunan 4 yurtta öğrencileri 18 Eylül'de misafir etmeye başlayacaklarını söyledi.

Yurtlarda yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye barınma imkanı sunduklarını belirten Birlik, "Bu sene yurtlara başvuran yeni öğrenci sayımız yaklaşık 1400 civarı. İnşallah bütün öğrencilerimizi barındıracağız, hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmayacağız." dedi.

Birlik, öğrencilere yalnızca barınma hizmeti sunmadıklarını, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uzman ve eğitmenler eşliğinde çeşitli kurs ve eğitimler de düzenlediklerini bildirdi.

Türkiye'de yurt kapasitesinin artmasının kız öğrencilerin eğitim hayatına katılımını artırdığına dikkati çeken Birlik, şöyle konuştu:

"Mardin'de kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının neredeyse 2,5 katı. Kız öğrenci sayısının fazla olması, bizi de sevindiriyor. Kız çocukları okusun istiyoruz. Devletimiz, öğrencilerine sahip çıkıyor. Hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah onlara yıl boyunca iyi hizmet etmek için canla başla çalışacağız. Yurtlarımızda psikologlarımız, diyetisyenlerimiz, sosyologlarımız, yurt yönetimimiz, memurlarımız, teknisyenlerimiz, yemekhane işletmelerimiz, hepsi hizmet etmeyi bekliyor. Yurtlarımız, 5 yıldızlı otel konforunda. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, her zaman gençlerin yanında. Çevre temizliğinden çevre düzenine, oda temizliklerinden diğer hazırlıklara kadar hepsini tamamlayıp 18 Eylül'de de öğrencilerimizi almaya başlayacağız."

Artuklu Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Şilan Çetin de öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için tüm hazırlıkları titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimizi aynı çatı altında ağırlamak, onların bu heyecanına ortak olmak, bizler için de ayrı bir mutluluk. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yurtlarımız, öğrencilerimizin sosyal gelişimleri açısından da çok kıymetli"

Siirt'te de kent merkezinde yapımı bu yıl tamamlanan 2 bin 190 öğrenci kapasiteli İsmail Fakirullah Erkek Öğrenci Yurdu'nun hizmete girmesiyle kentin toplam yurt kapasitesi 5 bin 568'e ulaştı.

Yaz boyunca gerekli çalışmaların sürdürüldüğü Hassa Hatun ve Esmehan Sultan kız öğrenci yurtlarının yanı sıra Kurtalan ve Eruh ilçelerindeki kız ve erkek öğrenci yurtlarında yatakhanelerin yanında öğrencilerin kullanımına yönelik sosyal alanlar da bulunuyor.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, kentte başvuru yapan bütün öğrencilerin yurtlara yerleştirildiğini, yedekte hiçbir öğrencinin kalmadığını söyledi.

İsmail Fakirullah Erkek Öğrenci Yurdu'nun bu yıl ilk kez öğrenci alacağını belirten Çalgan, şunları söyledi:

"Öğrencilerimize müreffeh, donanımlı, onları kendi evlerinde hissedebilecekleri konforda yeni yurt açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yurtlarımız, öğrencilerimizin sosyal gelişimleri açısından da çok kıymetli. Bakanlığımız ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, sadece öğrencilerimizi yurtlarımızda barındırmıyor, aynı zamanda onların sosyal gelişimlerine çok ciddi manada katkı sunuyor."

Yurtlarda spor ve gençlik çalışmalarına yönelik hizmetlerin de sunulacağını dile getiren Çalgan, fitness salonları, gençlik atölyeleri, gençlik kulüpleri ve genç ofisler gibi birimlerle de öğrencilerin hizmetinde olduklarını anlattı.

Öğrencilerin birer emanet olduğunu dile getiren Çalgan, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızda güvenli, konforlu alanlar oluşturuyoruz. Velilerimiz, evlatlarını farklı bir kente getirdikleri için bazen endişe içinde olabiliyor ama Siirt'imizde son derece modern, konforlu ve güvenli yurtlarla onların hizmetindeyiz. Öğrencilerimiz, bizim için çok kıymetli. Bu vatana hizmet edecekler. Velilerimiz hiç merak etmesinler, devletimiz her yönden tüm imkanlarıyla onların yanında."

Çalgan, yaz boyunca kurum çalışanlarıyla yürüttükleri yoğun çalışmalarla yurtların hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.