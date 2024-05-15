Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır, Siirt ve Bingöl\'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında 'Ailemiz İstikbalimiz' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Diyarbakır'da başlayan yürüyüş Anıt Park'a kadar devam etti. Siirt'te Hakkı Akyüz Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, ailenin önemine dikkat çekti. Bingöl'de ise Dörtyol mevkisinden Valiliğe kadar süren yürüyüşte aileler ve çocuklar, pankartlar taşıdı.

15.05.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında "Ailemiz İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, Anıt Park'a kadar devam etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Anıt Park'ta yaptığı açıklamada, bireylerin sağlıklı yaşaması ve kendilerini güvende hissetmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Toplumun şekillenmesinde, sağlıklı gelişmesinde, devletin oluşmasında ailenin temel çekirdek olduğunu kaydeden Polat, "Bireyin sağlığı, bireyin şekillenmesi ailede olur. Bakanlığımız, aileler ile ilgili çok güçlü çalışmalar yapıyor. Yapılan yürüyüşümüzle de güçlü bir farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Siirt

Siirt'te de ???????Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe katılanlar, ellerinden pankartlarla Hakkı Akyüz Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, ailenin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını aktardı.

Hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini aktaran Sidar, "Toplumumuzun en önemli birimi ailedir, ailenin önemini vurgulamak amacıyla bu yıl 'Ailemiz İstikbalimiz' sloganıyla Türkiye genelinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bakanlık ailenin altyapısını güçlendirmek amacıyla çok yönlü sosyal hizmetler gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüş Dörtyol mevkisinden Valiliğe kadar sürdü.

Yürüyüşte aileler ve çocuklar, "Aile İstikbalimizdir", "Güçlü birey, güçlü aile" pankartlarını taşıdı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy da katıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Demokrasi, 15 Temmuz, Dörtyol, Bingöl, Siirt, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:38:42. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de Aile Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement