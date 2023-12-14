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Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı'nda başladı - Son Dakika
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Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı'nda başladı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri, yöresel lezzetler, el sanatları ve kentin tarihi özelliklerinin tanıtımıyla başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Diyarbakır'ın potansiyelini vurgulayarak, şehrin geleceğinin bugünden daha iyi olacağını belirtti. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini anlattı. Tanıtım günleri, 17 Aralık'a kadar devam edecek.

Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı\'nda başladı
14.12.2023 - 18:11,
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Atatürk Havalimanı'nda, Diyarbakır Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şubesince düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri, yöresel lezzetler, el sanatları ve kentin tarihi özelliklerinin tanıtımıyla başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, etkinlikteki konuşmasında, Diyarbakır'da huzurla birlikte İstanbul'daki her şeyin fazlasıyla bulunduğunu söyledi.

Gül, "Özellikle genç nüfusun yoğun olması, sanayi anlamında organize sanayi bölgelerinin olması, altıncı bölge teşviklerinden yararlanması, güçlü bir tarım altyapısının olması, ham maddenin olması ve konum itibarıyla Orta Doğu'ya ürettiklerini satabilecek durumda olması Diyarbakır'ı Türkiye Yüzyılı'nda, ikinci yüzyılda şu anda olduğu durumdan daha ileriye taşıyabilecek durumda." diye konuştu.

Diyarbakır'ın ulaşım altyapısına değinen Gül, Amanos Tünellerinin ihale aşamasında olduğunu, tüneller yapıldığında ise şehrin İskenderun Limanı'na 170 kilometre daha yakınlaşacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu şu anlama geliyor, ham madde getirecekseniz, daha kolay getireceksiniz. Ürün satacaksanız dünyanın her tarafına, 170 kilometre daha kolay ulaşabileceksiniz. Yine Mersin hızlı treni Diyarbakır'a kadar gelecek. Bölünmüş yollar, otoyollar, Diyarbakır'a kadar geldi. Özetle Diyarbakır'ın bugünü dünden daha iyi. Ama yarını da bugünden daha iyi olacak."

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise kentin nice medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, Diyarbakır Surları'nın ve Hevsel Bahçeleri'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girdiğini anımsattı.

Diyarbakır'ın köprü, kale, kilise, han, hamam gibi birçok tarihi eseri barındığını belirten Su, kentin mutfağının zenginliğinden de bahsetti.

Şehirde ticaret ve sanayinin geliştiğini belirten Su, şunları kaydetti:

"Huzur, güven ve istikrarla Diyarbakır'ımızda, hem kamu hizmetleri çok hızlı bir şekilde her alanda devam ediyor hem de özel sektör yatırımları ilimizde Allah'a şükür yapılıyor. Bu anlamda iş insanlarımız için söylüyorum, 4 tane organize sanayi bölgemiz var. Bunlardan iki tanesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Bir hayvancılıkla ilgili ihtisas organize sanayi bölgemiz var. Bir de tekstil organize sanayi bölgemiz var. Bir karma organize sanayi bölgemiz var. Şimdi yeni bir tane daha bulduk."

Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ise Diyarbakır'ın köklü bir kültüre ve tarihe sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın binlerce yıl sanata, halk oyunlarına, mimariye önem verdiğinin altını çizen Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih bu topraklarda zengin bir hikaye anlatır. Hititlerden Asurlulara kadar, Romalılardan Osmanlılara kadar uzanan eski köklü bir geçmişe sahiptir. Burada her bir taş geçmişin kültürel birikiminin hikayesini anlatmaktadır."

Diyarbakır Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) İstanbul Şube Başkanı Aydoğan Ahıakın, Atatürk Havalimanı'nın bu yıl ilk defa tanıtım günlerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Etkinlikte Diyarbakır'a ait yöresel ürünlerin, tarihin ve kültürün tanıtıldığını aktaran Ahıakın, "Burada değerli hemşehrilerimizle birlik, beraberlik içerisinde dayanışmayı, ilimizin tanıtımını sağlamak için tanıtım günlerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve vatandaşlar katıldı.

Tanıtım günleri, 17 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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