Diyarbakır Tiyatrosu'ndan Görme Engelli Çocuklara Tiyatro

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, görme engelli çocuklar için 'Kalpten Kalbe' tiyatro buluşmaları düzenliyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, hayata geçirdiği "Kalpten Kalbe Tiyatro Buluşması" ile perdesini sadece gözler için değil, kalpler için de açıyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, 2025-2026 tiyatro sezonunda ekim ayında perdelerini sanatseverlere açtı.

Yeni sezonda Pervin Ünalp'in yazdığı "Aşkın Sen Hali" adlı oyunla prömiyer yaparak seyirciyle buluşan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Orhan Asena Sahnesi'nde zengin bir yerli ve yabancı oyun seçkisi sunmayı sürdürüyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sezonda tüm sahnelerinde birbirinden seçkin oyunlarla sanatseverleri ağırlamayı sürdürürken, sosyal sorumluluk projeleriyle de gönülleri fethediyor.

Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile sevgi evlerinde kalan çocuklar için de tiyatro oyunu sergileyen Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, görme engelli çocukları da tiyatroyla buluşturuyor.

Tiyatronun herkes için erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında hayata geçirilen "Kalpten Kalbe Tiyatro Buluşması"nda tiyatro sanatçıları ile görme engelli çocukları Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde ikinci kez okuma tiyatrosuyla buluşturdu.

Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Gülen İpek Abalı'nın kaleme aldığı "Çocuk Ülkesi" adlı oyunu sesli betimlemeyle dinledi.

Öğrenciler, sanatçıların seslendirdiği karakterleri ve sahneleri hayal dünyalarında canlandırdı.

Şubat ve mart ayında iki tiyatro oyununu yaklaşık 100 görme engelli çocukla buluşturan projeyle Türkiye genelindeki tüm görme engelli çocuklara ulaşılması hedefleniyor.

"Tüm görme engellilerin katılımını sağlayacak bir çalışma başlattık"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı ve tiyatro sanatçısı Semih Algül, AA muhabirine, kurumda ulaştırma görevlisi olarak görev yapan personelin görme engelli çocuğundan etkilenerek böyle bir proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Algül, görme engelli çocukların hayatlarına bir şeyler katmak istediklerini ifade ederek, sanatçılarla birlikte tiyatronun ritmini ve enerjisini dezavantajlı çocukların zihninde canlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Göz yerine gönül ile görülen bir oyun sergilediklerini anlatan Algül, "Şubat ayında deneme amacıyla bu projeyi hayata geçirdik ve oyun bittikten sonra çocuklarla sohbet ettik. Bize çok mutlu olduklarını, çok eğlendiklerini anlattılar." dedi.

Algül, bu anlamlı projenin Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun öncülüğünde pilot bölge olarak Diyarbakır'da başlatıldığını vurgulayarak, "Genel Müdürlüğümüzle Türkiye'deki tüm görme engellilerin katılımını sağlayacak bir çalışma başlattık." ifadesini kullandı.

"Burada hikayeler göz yerine kalple hissediliyor"

Algül, tiyatronun güçlü bir sanat olduğunu dile getirerek, "Normal bir tiyatro izlendiğinde seyirci oyun bitene kadar gözleriyle ve duyu organlarıyla aktif şekilde takip ediyor, algılarını ve hislerini buna göre yönlendiriyor. Buradaki fark ise tiyatronun göz yerine kalple de görülebilen bir sanat olduğunu göstermektir." diye konuştu.

"Burada hikayeler göz yerine kalple hissediliyor. Burada herhangi bir oyun oynama yok, tamamen ses ve duyguyla o çocuklara dokunabilmek, hissedebilmelerini sağlamak var." ifadelerini kullanan Algül, amaçlarının görsel yerine işitsel bir şov oluşturmak olduğunu kaydetti."

"Çocukların ruhlarına dokunduğumuz bir proje oldu"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncularından Eylül Aldanmaz da şu ana kadar onlarca oyunda yer aldığını belirterek, böyle bir projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görme engelli çocukların karşısında çok heyecanlandığını aktaran Aldanmaz, şunları söyledi:

"Çocukların ruhlarına dokunduğumuz bir proje oldu. Normal oyunlarda görüntünün ön planda olduğu bir durum söz konusu olurken, bunda ise sadece ses tonumuzla çocuklara o hissi yaşatmak bize çok farklı hissettirdi. Normal çocuk oyunlarımızda tepkiyi alabiliyoruz ama bu projede çocukların yüzlerindeki o gülümseme çok daha farklı. O kadar içten gülüyorlar ki bizi çok duygusal bir yöne sürüklediler."

"Çok güzel anlatıyorlar, biz de hayal ediyoruz"

Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'ndaki öğrencilerden Cennet Pervane (13), ilk defa tiyatroya geldiğini söyledi.

Sahneyi ve oyuncuları göremediğini ancak anlatılanları zihninde canlandırdığını anlatan Pervane, "Onlar oyunu anlatırken zihnimde canlandı. Anlatma biçimleri güzeldi. Tiyatro güzel bir şey, iyi geliyor. Günümüz çok güzel geçti, ağabey ve ablalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yusuf Kılıç (13) da tiyatroya gideceğini duyduğunda çok sevindiğini ve heyecanlandığını anlattı.

Bu tür etkinliklerin artırılmasını istediklerini ifade eden Kılıç, "Çok güzel anlatıyorlar, biz de hayal ediyoruz, canlandırıyoruz. Heyecan verici. Orayı görüyormuşuz, oradaymışız gibi hissediyoruz. Televizyonda da filmler var ancak onları canlandıramıyoruz. Tiyatroda ise anlatılanlar zihnimizde canlanıyor. Ne anlattıklarını anlıyoruz, o yüzden çok etkileyici oldu. Tiyatroyu hazırlayanlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
AK Parti genç işsizler için harekete geçti Yasal düzenleme geliyor AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Fabrika yaktıran İsrail gerçeği 20 yıl hapsi isteniyor Fabrika yaktıran İsrail gerçeği! 20 yıl hapsi isteniyor
Görüşmeye damga vuran görüntü Lukaşenko, Kim’e taarruz tüfeği hediye etti Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu
Üç ay özel ders aldı: İşte Tuba Büyüküstün’ün ilk direk dansı performansı Üç ay özel ders aldı: İşte Tuba Büyüküstün'ün ilk direk dansı performansı
İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi
Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket

11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:15
Tartışma yaratan görüntü Kullanıcılar ikiye bölündü
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:58
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:24
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte “ters ilişki“ cinayetinde kadının savunması
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
10:00
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 11:51:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.