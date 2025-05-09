Diyarbakır ve Mardin'e Direkt Uçuş İmkanları Değerlendirildi - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'e Direkt Uçuş İmkanları Değerlendirildi

Diyarbakır ve Mardin\'e Direkt Uçuş İmkanları Değerlendirildi

Uluslararası hava yolu şirketleri, Diyarbakır ve Mardin'e yurt dışından direkt uçuş seferlerini görüştü.

09.05.2025 19:32
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Türkiye'deki 20 uluslararası hava yolu şirketinin temsilcileri, Diyarbakır ve Mardin'e yurt dışından direkt uçak seferleri düzenlenmesi imkanlarını değerlendirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu tarafından Diyarbakır'da, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası hava yolu şirketlerinin temsilcileriyle "B2B Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar, kentin tarihi ve turistik mekanları gezdi, bir otelde B2B görüşmeleri ve sunumlar yaptı.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Koyuncu, AA muhabirine, yurt dışı hava yolu firmalarının Türkiye temsilcilerini Diyarbakır ve Mardin'de ağırladıklarını söyledi.

Bölgenin tanıtımını yaptıklarını aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:

"Bu temsilciler, seyahat acenteleriyle de görüşecek. Sunumlar yapılacak. Amacımız Diyarbakır ve Mardin'e yurt dışından firmaların direk uçuş gerçekleştirmesini sağlamak. Gidiş ve gelişlerin daha da rahat hale gelmesini istiyoruz. Buraya gelen temsilciler çok mutlu oldu ve direk uçak seferleri yapmaları için umutlu olduklarını ilettiler."

Lübnan hava yolu şirketinin Türkiye Müdürü Nesrin Sander, Diyarbakır'a ilk kez geldiğini, kentin muhteşem bir şehir olduğunu dile getirdi.

Sander, "Diyarbakır'ı çok beğendim. Amacımız Lübnan ve Diyarbakır arasında yolcu getirip götürmek. Onun için buradaki organizasyonda yer aldık." dedi.

Güney Kore hava yolu şirketinin Türkiye Müdürü Erday Yazıcı da Diyarbakır'ı gezdiklerini ve incelediklerini belirterek, "Kentte gördüklerimizi temsilcisi olduğumuz hava yolu turizm ofislerine taşımayı amaçlıyoruz. Tur operatörleriyle görüşerek Diyarbakır'ı İstanbul ve Kapadokya gibi turizm şehri olarak desteklemek istiyoruz. Yeni destinasyonlar arıyoruz." diye konuştu.

Yunanistan ve İspanya şirketinin Türkiye Müdürü Mirey Göldağ ise Diyarbakır'ı çok beğendiğini ve insanların misafirperver olduğunu kaydetti.

Kentin, tarihi yerleri, restoranları ve otellerinin muhteşem olduğunu belirten Göldağ, "Açık hava müzesinde geziyor gibiyiz. Merkez ofisimize raporlama yapacağız. Diyarbakır'a direk uçuş getirmeyi hedefliyoruz. İstanbul ve İzmir'de direk uçuşlar var. İnşallah yakında Diyarbakır'ı da uçuşlara katacağız. Avrupa'dan Diyarbakır'a direkt uçuş getirmek için her türlü raporu vereceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'e Direkt Uçuş İmkanları Değerlendirildi - Son Dakika

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