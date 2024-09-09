DMD Hastaları İçin İlaç Talepleri

Güncel

(ANKARA) - Bir kas rahatsızlığı olan DMD hastaları ve yakınları, ilaç masraflarının karşılanması talebiyle Bakanlığı önünde eylem yaptı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl eyleme destek vererek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Bu ailelerin sesine kulak verin, bu çığlığı duyun" diye seslendi.

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Tekin Bingöl, DMD hastalarının Sağlık Bakanlığı önündeki eylemine katılarak destek verdi. Sağlık Bakanlığı önündeki alanda toplanarak 5 bin DMD hastası için FDA onaylı ilaçlarının devlet tarafından karşılanmasını isteyen hasta ve yakınlarına destek veren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Empati yapmayan hiç kimse siyaset yapmasın. Hepimizin evlatları var, onları rüzgardan en küçük tümseklerden koruyoruz. Siyasi kimliğimi, parti rozetimi çıkartarak sayın bakana rica ediyorum, bu ailelerin sesine kulak verin, onların sorununu çözün" diye konuştu.

Başarır: "Söz konusu sağlıksa, ilacın pahalısı ucuzu olmaz"

Başarır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na şu ifadelerle seslendi:

"Eğer söz konusu sağlıksa, çocuklarımızın hayatıysa ilacın pahalısı ucuzu olmaz. Ben bu ülkeyi yönetenlere söylüyorum, İletişim Başkanlığı'nın bu yılki gideri 4,1 milyar lira. Koruma gideri 4 milyar, kamu araçlarının toplam gideri 5 milyar, 13 milyar lira yapıyor. Bunu yarıya düşürün, ilaç giderlerini tedavi giderlerini bir zahmet karşılayın. Sayın Bakan sizleri huzuruna kabul etmiyor. Çok ayıp çok, zaten sizin oraya gitmeniz ayıp, onun buraya gelmesi lazım, Eğer beni duyuyorsa, buraya gelin sayın Bakan, biz buradayız, halkın vekilleri burada, gelin aileleri dinleyin, çözüm olamıyorsanız bari saygı gösterin. Buradaki insanlar, çocukları için aileleri için en temel hakları olan ilaç istiyorlar. Bu çocuklar için buraya gelin. Ama ben de size kapısını açmayan Sağlık Bakanlığı'na inat, ilk Cumhuriyet Halk Partisi grubuna davet ediyorum, gelin kapımız açık size. Mücadeleniz mücadelemizdir."

Bingöl: "Bu bir hak arama mücadelesidir"

Meclis açıldığı zaman gerekli araştırma önergelerini vererek konuyu gündeme getireceklerini söyleyen CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de şöyle konuştu:

"Bu bir hak arama mücadelesidir. Maalesef çocuklarımızın bu temel ihtiyacı olan ilaç ve ilaca erişim devletin birincil karşılaması gereken işken, hala ayak sürüyor, hala çocuklarımız bu hastalığın pençesindeler. Sosyal devletin en temel ilkesi eğitim gibi, sağlık gibi çok temel ihtiyaçları karşılaması demektir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devletse bu sorunu büyüterek ailelerimizin önüne koymamalı. Sadece bu hastalığın ilacı değil, erişimde zorluk çekilen ilaçların tamamı hastalarımıza tez elden ulaştırılmalıdır. Devletin asli görevidir, devlet bu görevden imtina edemez, kaçamaz. Ekonomik darboğazda olan vatandaşlarımız bu pahalı ilaçlara ulaşmakta zorluk çekiyor. Sağlık Bakanı bu devleti yönetenler bu sesi bu çığlığı duymak zorundadır. "