Doğu Anadolu Bölgesi'nin En Başarılı 10 Milletvekili Belli Oldu - Son Dakika
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin En Başarılı 10 Milletvekili Belli Oldu

Doğu Anadolu Bölgesi\'nin En Başarılı 10 Milletvekili Belli Oldu

ORC Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Şirketi'nin düzenlediği ankete göre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba birinci sırada yer aldı.

22.08.2024 15:17
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(ANKARA) - ORC Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Şirketi'nin düzenlediği " Doğu Anadolu Bölgesi'nin En Başarılı 10 Milletvekili" konulu ankette yüzde 41,5 ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba birinci sırada yer aldı. Ağbaba'yı, Yüzde 35,9 ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yüzde 28,6 ile MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver izledi.

ORC Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Şirketi, 28. Dönem milletvekillerinin performanslarını ölçülmesi amacıyla, vekillerin Meclis çalışmaları, bölgede yürüttükleri çalışmalar ve halkla iletişimleri konusunda 10-17 Ağustos tarihleri arasında "Doğu Anadolu Bölgesi'nin En Başarılı 10 Milletvekili" konulu anket düzenledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilde gerçekleştirilen anket, toplam 3 bin 950 katılımcıyla CATI yöntemiyle yapıldı. Katılımcılara, "Meclis çalışmaları, bölgesel çalışmalar ve halkla iletişimlerini değerlendirdiğinizde, ilinizin en başarılı milletvekili hangisidir" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, yüzde 41,5 ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba birinci sırada yer alırken, yüzde 35,9 ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ikinci ve yüzde 28, 6 ile MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver üçüncü oldu.

Kendi ilinde yüzde 20'nin üzerinde başarı sağlayan milletvekillerine yer verilen anket sonuçlarına göre, ilk on sıradaki milletvekilleri şöyle:

"CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yüzde 41,5, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül DEM Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık yüzde 27,1, CHP Kars Milletvekili İnan Akgül Alp yüzde 25,8, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek yüzde 23,7, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın yüzde 22,8, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Ölmeztoprak yüzde 22,5, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok yüzde 21,9, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan yüzde 20,7."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Bölgesi'nin En Başarılı 10 Milletvekili Belli Oldu - Son Dakika

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