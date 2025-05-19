Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Doğu Anadolu\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

19.05.2025 15:01
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Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı'nda düzenlenen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajları okundu.

Erzurum bar ekibinin gösteri sunduğu programda, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı konser verdi, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve sporcular gösteri sundu.

Levent Çakmur, yaptığı konuşmada, bugünün gençliğin bayramı olduğunu belirterek, "Kahraman ecdadımızın torunları olarak gelişen ve her geçen gün büyüyen ülkemizde sporda ve gençlik projelerine katkı sunarak en önde gelen illerden biri olmayı hedefliyoruz. Bilgili, becerikli, inançlı, vatanı ve milletine bağlı gençlik yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türk gençliğine ve sporuna daha fazla katkı sağlamak için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Vekili Ahmet Özdemir, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, askeri erkan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta Atletizm Sahası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Samsun'dan getirilen Türk bayrağı Kars Valisi Ziya Polat'a teslim edildi.

Etkinlikler, okullar arası 4x100 metre bayrak yarışı, 5 dalda minder spor gösterileri, mehteran takımı ve Kafkas Halk Oyunları gösterisiyle devam etti. Etkinliklerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, bazı il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, il protokolü ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Vali Koç ve beraberindekiler, caddede öğrencilerin sergilediği spor gösterilerini izledi.

Erzincan

Erzincan'da düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Fatih Çöpür Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenlik programında, sporcular gösteri yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, mehter takımı ile 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımının çeşitli marşlar seslendirmesiyle sona erdi.

Tunceli

Tunceli'de de Atatürk Stadı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Spor gösterileri ve müzik dinletisine yer verilen törende, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır

Iğdır'daki program, İl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Semt Sahası'nda devam eden etkinlikte spor gösterileri ve müzik dinletisi yapıldı.

Programa, Iğdır Valisi Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'da sağanak altında gerçekleşen kutlamalar, Valilik önünde çelenk sunma töreniyle başladı.

Ardından kutlamaların yapılacağı 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda devam eden etkinliklerde halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri sundu.

Çeşitli yarışmalarda derece alanlara ödül verildiği programda Vali Hayrettin Çiçek, gençlerle halay çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

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