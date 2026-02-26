Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars ve Erzincan'da kar etkili oldu.

Erzurum'da gece başlayan kar, sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Yağış nedeniyle yollar, ağaçlar, bitkiler ve araçların üzeri karla kaplandı, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Tunceli

Tunceli'de gece etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Yağışın etkisiyle Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçeleri yeniden beyaza büründü.

Belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Ardahan

Ardahan genelinde etkisini gösteren kar, yüksek bölgelerde tipiye dönüştü.

Tipi, yollarda buzlanmaya neden oldu.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, gece başlayıp aralıklarla devam kar nedeniyle yeniden beyaza büründü.

Sarıçam ormanları, bitkiler, araçlar karla kaplandı, vatandaşlar evlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karı temizledi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Vatandaşlardan Emin Kandemir, "Gece hafiften bir kar yağışı vardı, sabah kalktık 20 santimetre kar yağmış. Kara kışla mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Erzincan

Erzincan'da da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, kenti yeniden beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizliği yaparken, vatandaşlar da iş yerlerinin önünde ve arabaların üzerinde biriken karı temizledi.

Yüksek kesimlerde de etkisini sürdüren kar nedeniyle Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yolları zaman zaman trafiğe kapatıldı.

İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.