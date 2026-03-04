Doğu Anadolu\'da Kar Yağışı Etkili

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, etkisini artırdı.

Yağışla yeniden beyaza bürünen kentte, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı 53 santimetre ölçüldü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü şehirde, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kars

Kars'ta dün başlayarak aralıklarla devam eden kar, kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Vatandaşlar iş yerlerine, öğrenciler ise okullarına giderken karlı yollarda yürümekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışının ardından ekipler temizleme çalışması başlattı.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı ilçede, ana caddelerdeki kar yığınları araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu.

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 2 greyder, 3 kepçe, 4 kamyon ve 20 personelle çalışma başlattı.

Caddelerdeki kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oldu. Çatılarda biriken karların erimesiyle dev buz sarkıtları oluştu. Ekipler ilçede karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, yollarda oluşan buzlanma da yer yer ulaşımı aksatıyor.

Bazı tırlar, Ardahan-Çamlıçatak kara yolunda bekledi.