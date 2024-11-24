Doğu Anadolu\'da Öğretmenler Günü kutlandı

Güncel

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda öğrenciler şiir okudu, emekli öğretmen Muhsin Okumuşoğlu, günün önemini anlatan konuşma yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyelerinin emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi ile plaket verdiği programda stajyer öğretmenler yemin etti, Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri müzik dinletisi sundu.

Programa 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Recep Kaplan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ardahan

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören sonrası katılımcılar, Uzantı ve öğretmenleri tebrik etti.

Tunceli

Tunceli'de Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajının okunduğu programda İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuyup gösteriler sunduğu program, aday öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.

Kars

Kars'taki kutlama programı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın çelenk sunmasıyla başladı.

Makamında tebrikleri kabul eden Kaya, daha sonra beraberindeki heyetle Kars Valisi Ziya Polat'a ziyarette bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit öğretmenler anısına Kars Alpaslan Anadolu Lisesi öğretmenlerinin hazırladığı sinevizyon gösterimi sunuldu.

Şiirlerin okunup müzik dinletisinin sunulduğu programda Vali Polat, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verdi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ağrı

Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, tüm öğretmenlerin ve öğretmen olan eşi Neslihan Gül Koç'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle anan Koç, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme adım atan ülkemizde bu hedefe ulaşmanın en önemli anahtarı eğitimdir. Bilim ve teknoloji çağında ilerleyebilmek, ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine taşıyabilmek ancak eğitim ordumuzun fedakar çalışmalarıyla mümkün olacaktır."

Şiir dinletisi ve tiyatro gösterisiyle süren programda aday öğretmenler yemin etti.

Programa il protokolü ve öğretmenler katıldı.

Iğdır

Iğdır'da İl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda şiirler okundu, öğretmen konulu resim sergisi düzenlendi.

Emekli öğretmenlere Vali Ercan Turan ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından hizmet şeref belgesi verildi.

Programda aday öğretmenler için yemin töreni yapıldı.