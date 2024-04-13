Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile 35 Bin 453 Yolcu Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile 35 Bin 453 Yolcu Taşındı

Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile 35 Bin 453 Yolcu Taşındı

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri, yılın ilk üç ayında 35 bin 453 yolcu taşıdı. Ankara'dan başlayan ve Kars'a kadar uzanan bu eşsiz tren yolculuğu, doğa tutkunları, gençler ve fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan yolcuyu cezbetmektedir. Yabancı turistler de bu trenlere ilgi göstermekte ve hem kayak yapmak hem de tren yolculuğu yapmak için Kars'a gelmektedir. Yolcular, Doğu Ekspresi'nin sunduğu güzellikler ve rahat yolculuk deneyimi sayesinde bu tren yolculuğunu tercih etmektedir.

13.04.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin hafızalarda iz bırakan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleriyle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 yolcu taşındı.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri, eşsiz manzaraya sahip 25 saatlik güzergahta yolcularını masalsı bir serüvene çıkarıyor.

Ankara'dan başlayan yolculukta Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ederek son durağı Kars'a ulaşıyor.

Ankara ile Kars arasında yapılan karşılıklı tren seferleri, Ramazan Bayramı tatilinde de ilgi görürken, özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan yolcuyu ağırlayan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi karşılıklı seferlerle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 seyahat ve gezi tutkununu taşıdı.

Yabancılar da trene ilgi gösteriyor

Kars'a hem Sarıkamış Kayak Merkezinde kayak hem de tren yolculuğu yapmak için Tataristan'dan gelen Alexey Rusyaev, AA muhabirine, iki mutluluğu bir arada yaşamak istediğini belirtti.

Rusyaev, "Doğu Ekspresi'ne ilk defa binip Ankara'ya kadar gideceğiz. İnşallah güzel geçecek. Doğu Ekspresi çok meşhur, bununla ilgili çok yazı okuduk, bu güzelliğe biz de bakmak istiyoruz. Erzurum'u diğer şehirleri trenden göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Turistlerden Svetlana Shafeeya da "İlk defa Doğu Ekspresine bineceğiz, Sarıkamış'a snowboard yapmaya gelmiştik, Ankara'ya kadar trenle gideceğiz." diye konuştu.

"İlk defa bu kadar uzun yolculuğa çıkacağım, inşallah güzel geçer"

Eskişehir'den uçak ile Kars'a gelen Ünal Aksöz ise dönüşü trenle yapacağını anlatarak, "İnsanların çok yoğun şekilde kullandıkları treni keşfetmek için geldim. Genellikle uçak yolculuğu yapıyorum. İlk defa bu kadar uzun yolculuğa çıkacağım, inşallah güzel geçer." dedi.

Kars'ın çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden yolculardan Melike Nur Çibik de şunları kaydetti:

"Turizm olarak Doğu Ekspresi'nin şehre katmış olduğu zenginlik, güzellikler çok iyi. Geçen sene de deneyimledim çok güzel, çok rahat yolculuğu var. Çok güzel yerleri görebiliyorsunuz otobüs veya otomobilden ziyade tren yolculuğu insana inanılmaz bir hava katıyor."

Kaynak: AA

Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Erzincan, Kayseri, Erzurum, Ankara, Sivas, Kars, Ulaşım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile 35 Bin 453 Yolcu Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
    09:37 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

    Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.

  • Bursa'da gençten korkutucu şaka: Cansız manken hareket etti!
    09:36 Bursa'da gençten korkutucu şaka: Cansız manken hareket etti!

    Bursa'da bir genç, giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında cansız manken kılığına girerek şaka yaptı. Vatandaşların cansız mankenin aniden hareket etmesi karşısında verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
    09:35 Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kağıthane'de bir grup, aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Bolu'da panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
    09:27 Bolu'da panelvan ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

  • Elazığ'da Hırsızlar Yakalandı
    09:19 Elazığ'da Hırsızlar Yakalandı

    Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sayesinde polis ekipleri, çocuk hırsızları tespit ederek yakaladı.

  • İzmir'de 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı
    09:18 İzmir'de 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.


08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
05:17 İsrail’den BM’ye acil toplanma çağrısı İran’la ilgili 2 talebi var İsrail'den BM'ye acil toplanma çağrısı! İran'la ilgili 2 talebi var
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
03:20 İran’ın İsrail’i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü İran'ın İsrail'i vurduğu İHA ve füzeler Yüksekova üzerinde görüldü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 09:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile 35 Bin 453 Yolcu Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement