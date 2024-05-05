Doğu Karadeniz yaylalarında kış geri döndü - Son Dakika
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Doğu Karadeniz yaylalarında kış geri döndü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları yüksek yaylalarda Mayıs ayında kar yağışının görülmesine neden oldu. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'in bin 500 metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar yağışı görüldü. Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

05.05.2024 19:36
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Doğu Karadeniz yaylalarında kış geri döndü

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları yüksek yaylalarda Mayıs ayında kar yağışının görülmesine neden oldu.

Sıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'in bin 500 metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar yağışı görüldü. Trabzon ile Gümüşhane arasında bulunan Kadırga Yaylası ve Kadırga Yaylası'na yakın olan Davunlu Yaylası, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Şekersu Yaylası, Araklı ilçesinde bulunan Erikli Yaylası ve Köprübaşı ilçesinde bulunan Taşlı Yaylası da bu kar yağışından nasibini aldı. Dün gündüz saatlerinde yemyeşil olan yaylalar gece yağan karın ardından sabah beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 20 cm'yi bulduğu yaylalardaki görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz yaylalarında kış geri döndü - Son Dakika

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