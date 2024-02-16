Eski ABD Başkanı Donald Trump\'a emlak dolandırıcılığından 354,9 milyon dolar para cezası verildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisi, çocukları ve şirketleri hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" gerekçesiyle açılan davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Yargıç Arthur Engoron, uzun süredir kamuoyunu meşgul eden davayla ilgili kararını açıkladı. Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmaktan" Trump'a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası verdi.
Davadaki toplam 364 milyon dolar para cezasının yanı sıra Trump'a 3 yıl, çocuklarına da ikişer yıl New York'taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmalarına ve bankalardan kredi almalarına yasak getirildi.
Trump, New York'ta 2 Ekim 2023'ten bu yana devam eden duruşmalara zorunlu olmadığı halde defalarca katılmış, davanın "siyasi saiklerle" açıldığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyordu.
Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.
Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.
2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermişti.
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