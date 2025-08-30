Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar

Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar
30.08.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan 54 yaşındaki emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı tabancayla öldüren şüphelinin müdürü Yaşar Can Kahya olduğu ortaya çıktı. Kahya, Atılgan'ı öldürdükten sonra cesedini dondurma dolabına koyup, üstünü dondurmalarla kapladığını, ardından ateşe verdiğini itiraf etti.

İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

CANSIZ BEDEN BUZDOLABINDA BULUNDU

İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptadı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, önceki gün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede; dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya'nın 18 Ağustos'ta Tekin Atılgan'ı işten çıkardığını, 2 gün sonra da Tekin Atılgan'ın konuşmak için çıkarıldığı iş yerine gittiğini belirledi. Polis, şüpheli olarak aradığı Yaşar Can Kahya'yı dün Kayseri'de yakaladı. Gözaltına alınan Yaşar Can Kahya, sorgusunda suçunu itiraf etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

20 Ağustos'ta Tekin Atılgan'ın fabrikaya geldiğini, işten çıkarma konusunda tartıştıklarını, çıkan kavgada tabancayla Atılgan'ı öldürüp, cesedini dondurma dolabına yerleştirerek üzerine dondurma doldurduğunu, ertesi gün elemanlarına dondurma dolabını araca yüklettiğini, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına dondurma dolabını atıp, ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. İncelemede; Atılgan'ın cesedinin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği de tespit edildi. Diğer yandan getirildiği Aksaray'da işlemleri tamamlanan Yaşar Can Kahya, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yaşar Can, Politika, 3-sayfa, Aksaray, Cinayet, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Formunu spora borçlu 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu
Randevu talep etti Ali Koç, takımın başına Mourinho’dan daha ünlüsünü getiriyor Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Gelsin yeni tazminat Mourinho’nun yeni takımı belli gibi Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı tutuklandı 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan çocuk hırsızı tutuklandı
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu

13:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu İlk maç deplasmanda
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç deplasmanda
13:21
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
12:20
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar
11:52
Yine boş geçmediler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir’e yürüdüğü esnada atılan slogan
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
11:20
Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı
11:14
Muhabir baltayı taşa vurdu Görme engelli vatandaşla diyaloğu şaşkınlık yarattı
Muhabir baltayı taşa vurdu! Görme engelli vatandaşla diyaloğu şaşkınlık yarattı
11:11
Devletin zirvesi Anıtkabir’de Erdoğan’dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar
Devletin zirvesi Anıtkabir'de! Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 13:37:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.