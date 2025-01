Dönüşüm Zorunluluğu

Güncel

Bakan Kurum: "Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem tehdidi altındaki İstanbul için bir kez daha vatandaşları "Yarısı Bizden" desteği ile evlerini dönüştürmeye davet etti. Deprem riski altındaki İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon konut riskli durumda. Bunların 600 bini ise her an kendiliğinden çökebilir. Bugüne kadar 900 binden fazla ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul için 2023 yılında "Yarısı Bizden" kampanyasını başlattı. 9 Ağustos 2024'te de kampanyanın artık başvuru süresi kısıtlaması olmaksızın devam edeceği açıklandı. 11 Ekim'de yeni bir adımı daha duyuran Bakan Kurum, alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa bakanlığın inşa faaliyetleri için de devreye girebileceğini söyledi.

"Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok"

Kampanya kapsamında İstanbul'da bugüne kadar 550 yapıdaki 5 bin 483 bağımsız bölüm için 5,2 milyar lira destek sağlanarak dönüşümü tamamlandı. Bakan Kurum, Yarısı Bizden desteğiyle evini dönüştüren hak sahiplerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak İstanbulluları vakit kaybetmeden kentsel dönüşüme davet etti. #TalepSizdenYarısıBizden etiketini kullanan Bakan Kurum, "Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim" ifadelerini kullandı.

"Bu kampanya bize ilaç gibi yetişti"

Evini "Yarısı Bizden" projesiyle dönüştüren Fikret Yüzügüler, "6 Şubat depremleri, bizim için milat oldu. Güvenli bir yerde oturmak çok önemli. Bu kampanya bize ilaç gibi yetişti. Devletimiz 2 sene boyunca ödeme almayacağını, binamız bittikten sonra 1 yıl da faizsiz ödeme yapacağımızı söylüyor. İnsanlar korkmasın. Bizim şu an konuştuğumuz bir siyaset değil, gerçek. O gerçek de bizim evimiz, bizim binamız. Bizim imdadımıza yetişti" diye konuştu.

"Devletimiz bize geleceğimizi verdi"

Ev hanımı Emine Öztürk ise 6 Şubat'ta yakınlarının da depremi yaşadığını belirtti. Kampanyanın önemine dikkat çeken Öztürk, "Hak kazandık, çok iyi oldu. Kira yardımından, kredi ve hibe desteğinden faydalandım. Şimdi sıfır bir evim var. Çok şükür sağlam ve sıfır. Süreç belli, yol belli yani, kanun belli. Biz bak çürük evde 4 sene, 5 sene mecburen oturduk. İnsanlar da bunu bile bile aynı benim gibi oturdular. Ama şimdi bu kampanya onların da yüklerini hafifletti. Devletimiz bize geleceğimizi verdi. Bana çocuklarımın geleceğini verdi.

"Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda"

Şehir meydanındaki "Yarısı Bizden" tanıtım aracına giderek bilgi alıp yaşadığı binanın dönüşüm sürecini başlattığını dile getiren Emekli Ulviye Erkin ise, "Karot testi yapılmaya geldi. Binamız çürük çıktı. Tabii ki maliyetler çok fazlaydı. Bu, benim gözümü çok korkutuyordu ve ben gerçekten 10 kilo verdim. Nasıl öderim? Nasıl yaparım? Benim kadar kimse korkamaz bu durumdan. Çünkü benim bir geleceğim yok. Arkada birikmişim yok. Ama şimdi diyorum ki arkadaşlar lütfen siz de girin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda. Yapı denetim de ilgileniyor. Sürekli geliyorlar, bakıyorlar. Betonlar ölçülüyor, demirler bakılıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Paramızı da tıkır tıkır aldık. Siz de kazanın. Her şey bana güzel bundan sonra" şeklinde konuştu.

Yüklenici firma ile dönüşüme 1,5 milyon lira destek

Kampanya kapsamında bakanlık tarafından hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin lira kredi desteği sağlanıyor. Bu şekilde bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon liralık finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Sıfır faiz uygulanan kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

Alan bazlı dönüşümde TOKİ ve Emlak Konut da devrede

Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar "Yarısı Bizden" kampanyasının 700 bin liralık hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme şartlarıyla taksitlendiriliyor.