Dostluğun Çerçeveleri Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Dostluğun Çerçeveleri Fotoğraf Sergisi Açıldı

Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti iş birliğiyle düzenlenen 'Dostluğun Çerçeveleri: ECO Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü' adlı fotoğraf sergisi, sanatseverlere kapılarını açtı. Sergi, 16 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

12.12.2024 11:39  Güncelleme: 12:39
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti iş birliğinde düzenlenen "Dostluğun Çerçeveleri: ECO Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" adlı fotoğraf sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti iş birliğinde düzenlenen "Dostluğun Çerçeveleri: ECO Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Estergon Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış programına, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, ECO Kültür Enstitüsü Başkanı Saad Khan, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçilik Maslahatgüzarı Abdugafforzoda Bahtiyar, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşarı Seyyed Ghasem Nazemi, belediye meclis üyeleri ve büyükelçilik yetkilileri katıldı.

Serginin açılışı, katılımcılara hediye ve çiçek takdim edilmesinin ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle yapıldı. Sergide, fotoğraf sanatçıları Aytaç Ünal, Syed Ali Tahir, Muzamil Hussain Toori, Sajad Heydari, Samaneh Rostami ve Aigerim Begimbet'in objektifinden Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'na üye ülkelerin mimarisine, kültürel mirasına ve toplumsal yaşamlarına ilişkin fotoğraflar yer aldı. ECO üyesi on ülkenin kültürel mirasını tanıma ve bu ülkeler arasındaki dostane ilişkileri pekiştirme amacı taşıyan sergi, 16 Aralık 2024 tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

"Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum"

Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, açılışta yaptığı konuşmada Keçiören Belediyesi'nin, kültürel iş birliklerinin önemini vurgulayarak, "Sayın Belediye Başkanı'mız Mesut Özarslan'ın talimatları doğrultusunda Keçiören Belediyesi, yabancı ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek adına en çok faaliyette bulunan belediyelerden biri. Ülkeler arası dostlukları pekiştirmek adına büyük öneme sahip bu etkinliğimize katkı sağlayan fotoğraf sanatçılarımıza, yabancı ülke temsilciliklerine ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'nın, üye ülkeler arasında kültürel etkileşimi sağlamada önemli bir faaliyet gösterdiğini belirten ECO Kültür Enstitüsü Başkanı Saad Khan da "Keçiören Belediyesi ve Pakistan Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle düzenlenen sergi, farklı ülkelerden sanatçıların çektiği fotoğraflarla ECO üyesi on ülkenin sanatsal değerlerini bir araya getiriyor. Sergide emeği geçen fotoğrafçılara ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Türkiye, benim kendi evim gibi. Türkiye'nin acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir" diye konuştu.

Keçiören Belediyesi her zaman yanımızda

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ise "Bizim yapmamız gereken, ECO üyesi on ülkenin kültürel ve tarihi bağlarını güçlendirmektir. Sanatçılarımızın fotoğraflarından oluşan 'Dostluğun Çerçeveleri' adlı bu sergide ECO ülkelerinin geniş topraklarını, manzaralarını, güzelliklerini ve kültürel çeşitliliğini görüyoruz. Kültürler arasındaki etkileşime katkıda bulunan bu sergiye katılan ülkelere ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Keçiören Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dostluğun Çerçeveleri Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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